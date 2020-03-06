Фомин объяснил провокационное голое фото в Instagram

Москва, 6 марта. Российский певец Митя Фомин объяснил, что опубликовал в феврале обнаженное фото с целью наглядно продемонстрировать свою проблему — лишние килограммы. Об этом исполнитель рассказал в программе «Светская хроника».

Фомин решил показать свое тело, которое несколько утратило форму после новогодних праздников. В Instagram он выложил снимок без одежды, прикрывая интимные части тела рукой, и написал, что практически перестал заниматься спортом из-за постоянных разъездов, поэтому набрал вес.

Он также сообщил подписчикам, что место его личного тренера свободно и он открыт к новым кандидатурам, напоминает Kp.ru.

«Гляжуся в зеркало и вижу / Как похудел и возмужал / Друзья же, сволочи, считают / что похужал и возмудел», — подписал артист пост стихотворением Глеба Николаева.

По словам певца, откровенное фото вызвало осуждение даже со стороны самых преданных фанатов.

«Я скажу вам честно, отписалось три тысячи человек. Мужчина — это голый торс, это половой член, спрятанный в белье или спортивные трусы», — цитирует певца «Пятый канал».

Он заверил, что столь смелый поступок не был вызван кризисом среднего возраста. Спешка с поиском тренера обусловлена тем, что Фомин готовится к спортивному забегу. Исполнитель совершенно не терпит лишнего жира в своем теле.

«Я хочу минимум жира в своем теле. Я хочу, чтобы на пляже на меня смотрели не как на человека, который поет песни, а как на человека, которого хочется затащить в постель», — откровенно признался артист.

Ранее Фомин шокировал поклонников признанием об участии в группе Hi-Fi. Называя причину ухода из коллектива, он сообщил, что много лет лишь «анимировал» песни: открывал рот, пока пел его коллега Павел Есенин, передает «Газета Кемерова».