Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 6 марта.

Башар Асад заявил, что в стране нет «курдской проблемы» как таковой, но есть проблема с американскими и турецкими оккупантами. Асад рассказал, кто в действительности стоит за курдскими террористическими группировками.

Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым для нужд украинцев. В Крыму объяснили, почему не будут брать воду с Украины.

Новый премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи водоснабжения на территорию Крыма. Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в Крым.

Футболист казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов назвал имя появившейся на свет в феврале дочери. Девочке дали имя Ева. Тарасов назвал свою дочь в честь собачки Бузовой.

Скончавшийся Станислав Богданович был одним из лучших шахматистов Одессы, его можно назвать шахматным вундеркиндом. Коллеги назвали погибшего одесского шахматиста Богдановича вундеркиндом.

Актриса Анастасия Заворотнюк придумала историю о своей страшной болезни, чтобы уйти от долгов, считает блогер Лена Миро. Миро усомнилась в правдивости истории онкобольной Заворотнюк.

В Киеве опасаются, что генпрокуратура передаст в суд Нидерландов документы по авиакатастрофе, которые могут «развалить» дело. Киев опасается, что дело МН17 «развалится» из-за украинской Генпрокуратуры.

Погибших украинских шахматистов не должно было быть в московской квартире, где их нашли. Об этом рассказал хозяин квартиры. Хозяин московской квартиры не знает, как погибшие шахматисты оказались там.

Переговоры в Москве стали поражением для Эрдогана и показали, что позиции РФ в Сирии очень крепки. Соглашение по Идлибу стало дипломатической победой Путина и всей Сирии.

Близкие и родственники одесского шахматиста Станислава Богдановича подтвердили гибель спортсмена. Близкие украинского гроссмейстера Богдановича подтвердили его гибель в Москве.