Тиньков признался, что болен лейкемией в острой форме

Лондон, 6 марта. Российский миллиардер Олег Тиньков заявил, что борется с острой формой лейкемии.

По словам банкира, онкологическое заболевание было диагностировано еще в октябре, и он уже успел пройти несколько курсов химиотерапии.

«Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь», — цитирует ТАСС заявление предпринимателя.

Напомним, ранее налоговое управление США инициировало расследование в отношении бизнесмена. 5 марта Вестминстерский суд Лондона разрешил ему остаться на свободе под залог в 20 млн фунтов стерлингов. При этом Тинькова обязали сдать свой российский паспорт, кипрскую ID Card и документы о резидентстве в Италии.

Помимо этого, по условиям залога, миллиардер будет обязан трижды в неделю отмечаться в полиции.Слушания по делу будут проходить в Лондоне в марте и апреле. Сам бизнесмен уверен, что проблемы будут решены в ближайшее время.

Сообщение о болезни банкира прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Ох, Олегу Тинькову — сил, свободы и возвращения домой — синеглазым и дерзким красавцем, как мы его знаем все эти годы» — написала она в своем Telegram-канале.

Тут же Симоньян пожелала сил супруге Тинькова Рине.