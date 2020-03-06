В России ограничили пересылку медицинских масок за границу

Москва, 6 марта. Пересылку за границу средств индивидуальной защиты, в том числе масок и перчаток, ограничили в России, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Речь идет о почтовых пересылках Почты России. Как уточнил источник, на пересылку внутри страны ограничений нет. Данную меру ввели на фоне ситуации с коронавирусом.

В столичном регионе участились случаи мошенничества, связанные с отправкой медицинских масок для граждан Китая. Один из жителей Московской области потерял 500 млн рублей, связавшись с мошенниками.

Напомним, что власти Китая сообщил ВОЗ о вспышке нового вируса 31 декабря 2019 года. Первые инфицированные были из города Ухань.

По последним данным, жертвами вируса COVID-19 стали 3387 человек, заражены почти 100 тысяч человек. Случаи болезни подтверждены в 70 странах мира.