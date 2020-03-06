Осташко уличил Навального и его секту в распространении фейков о коронавирусе

Москва, 6 марта. Глава признанного в РФ иностранным агентом ФБК Алексей Навальный умышленно нагнетает обстановку и провоцирует панику, распространяя фейки об «эпидемии коронавируса» в России.

Навальный пытается убедить своих сторонников в том, что власти якобы скрывают реальное число заразившихся коронавирусом в России.

«Самолеты летают к нам из Китая и Италии, и как-то странновато, что у нас его нет. В США и других странах с самой продвинутой медициной он есть, а у нас почти нет», — утверждает Навальный.

Российский политолог и главный редактор издания PolitRussia Руслан Осташко отметил, что Навальный и его окружение пытаются «оседлать тему» коронавируса. При этом создается впечатление, что Навальный и его команда используют одну и ту же методичку.

«Такое ощущение, что на днях нашим либеральным тусовкам выдали новую методичку о том, что власти врут, потому что нет технологии определения коронавируса… Оппозиционеры решили оседлать эту тему. Была бы любая другая тема, они ею так же воспользовались бы», — пояснил Осташко.

По его словам, последователи секты Навального готовы поверить в любую ахинею, которую озвучивает их лидер. Навальный и его команда это прекрасно понимают, поэтому распространяют недостоверную информацию о коронавирусе, пытаясь посеять панику среди россиян, передает Nation News.

«Главное — обвинить власть в том, что невозможно проверить, распространить свою версию в Интернете, а в итоге получить недоверие к власти, страх людей и нежелание ходить на выборы или ходить, но голосовать против власти. Им без разницы, что эксплуатировать», — подчеркнул Осташко.

Напомним, 2 марта международная компания по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB вскрыла масштабный информационный вброс о «массовом распространении коронавируса» в Москве, к которому может быть причастен Алексей Навальный и его окружение.