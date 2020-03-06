Вассерман отреагировал на новый план борьбы Киева за Крым и Донбасс

В Верховной раде предложили план возвращения доверия жителей Крыма и Донбасса с помощью украинских телеканалов. Политолог и публицист Анатолий Вассерман убежден, что киевские власти ожидает очередное разочарование.

Недавно в Крыму и Донбассе начал вещание государственный украинский телеканал «Дом». По словам зампредседателя комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгении Кравчук, в Киеве хотят «перетянуть» аудиторию регионов от популярного в них российского ТВ к украинским сериалам.

«Насколько я знаю, даже сетка программирования [канала «Дом»] будет построена таким образом, чтобы какие-то очень интересные сериалы, спортивные события, интересный контент выходил именно в то время, когда на российских каналах идут новости <…>, чтобы перетягивать таким образом аудиторию», — пояснила Кравчук.

Украинский парламентарий подчеркнула, что «это, по сути, информационная деоккупация». Таким образом власти страны хотят вернуть доверие крымчан и жителей Донбасса.

Однако политолог Анатолий Вассерман не видит оснований для того, чтобы украинское телевидение стало популярным в Крыму и Донбассе.

«Вот видите, как плохо отключать российское телевидение. Они (власти Украины. — Прим. ФАН) сами не знают, что там идет. Поэтому надеются, что украинское телевидение лучше. Но боюсь, что их ждет очередное разочарование, — рассказал Вассерман в беседе с Федеральным агентством новостей. — Я не исключаю, что кто-то в Крыму [или Донбассе] посмотрит на эти каналы, но, как правило, смотреть будут два раза: в первый и последний».

При этом российский телеведущий отметил, что население Крыма и Донбасса попросту негативно настроено по отношению к действующей украинской властной верхушке.

«Как можно доверять людям, не имеющим ни малейшего представления об окружающей действительности, показывающим это каждым своим словом и действием», — удивился собеседник ФАН.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, после которого Крым воссоединился с Россией. На полуострове провели референдум по данному вопросу. В результате более 90% жителей Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение с РФ.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

Кроме того, смена власти в Киеве привела к гражданской войне на Украине. Жители Донбасса отказались подчиняться новой власти, и в регионе были образованы Луганская и Донецкая народные республики. Несмотря на многочисленные попытки урегулировать внутриукраинский конфликт и соглашения о прекращении огня, обстрелы со стороны ВСУ в Донбассе все еще продолжаются.