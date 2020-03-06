После отмены ПМЭФ из-за коронавируса Онищенко предсказал судьбу «Алых парусов» и Евро-2020

На фоне информации об отмене в 2020 году Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в связи с эпидемией, вызванной коронавирусом, возник закономерный вопрос: состоятся ли другие знаковые для Северной столицы события, намеченные на июнь. Речь идет о празднике выпускников «Алые паруса» и четырех матчах Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020), которые принимает красавец-стадион на Крестовском острове.

Пока никаких данных об отмене этих мероприятий нет, и один из ведущих специалистов по эпидемической безопасности, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что проводить их можно безбоязненно.

«С высокой степенью достоверности могу сказать, что к июню о коронавирусе мы все будем только вспоминать, — отметил парламентарий в комментарии Федеральному агентству новостей. — Скоро все утрясется, в этом я уверен».

По словам Онищенко, в том, что касается Евро-2020, решения принимаются не в Петербурге и даже не в России, а отменять или переносить матчи сложно из-за плотного футбольного графика.

«Тут возможны два варианта: либо матчи пройдут со зрителями, либо — при пустых трибунах, такое тоже возможно. Но я уверен, что в Петербурге никаких ограничений не будет, и болельщики на трибунах будут», — говорит первый зампред комитета ГД.

Что касается «Алых парусов», то, по мнению Геннадия Онищенко, нет никаких оснований лишать выпускников их любимого праздника, давно уже ставшего визитной карточкой Петербурга.

«Конечно, отменять «Алые паруса» абсолютно не нужно, в крайнем случае, можно на всех маски надеть», — пошутил Онищенко и добавил: «Все будет хорошо, не волнуйтесь, летом никакого коронавируса уже не будет».

По последним данным по всему миру число зараженных новым коронавирусом, пришедшим из Китая, достигло 100 тысяч человек. Несколько случаев зарегистрированы в России, в связи с чем в ряде городов, в том числе в обеих столицах, действуют карантинные ограничения.

Ранее стало известно, что оргкомитет ПМЭФ решил отменить традиционное летнее мероприятие, как было заявлено, в интересах граждан.

Из оргкомитета «Алых парусов» и от правительства Санкт-Петербурга никакой информации о возможной отмене праздника выпускников не поступало. Как сообщает издание Смольного «Петербургский дневник» со ссылкой на исполнительного директора АО «Телерадиокомпания «Петербург» Андрея Олейника, праздник пока отменять не планируют, тем более, что он проходит позже, чем ПМЭФ. Форум должен был пройти с 3 по 6 июня 2020 года, «Алые паруса» в этом году должны состояться в ночь с субботы, 20 июня, на воскресенье, 21 июня.

Отсутствие планов отмены мероприятия подтвердили в комитете по образованию Петербурга и даже сообщили, что открыт прием заявок на участие в «Алых парусах» выпускников из других городов.

Что касается Евро-2020, то Петербург должен принять четыре матча: три игры группового этапа турнира — 13, 17, 22 июня, а также один четвертьфинал 3 июля, и пока об отмене или переносе речь не идет. Такую информацию приводит «Коммерсант» со ссылкой на главу российского оргкомитета Евро-2020 Алексея Сорокина. При этом на фоне эпидемии, вызванной коронавирусом, матчи чемпионата Италии и Лиги Европы проходят без зрителей, а Япония не исключает перенос летних Олимпийских игр, которые должны состояться в Токио.

Как сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе Пятого канала, проект «Алые паруса-2019» стал победителем VIII ежегодной национальной премии «Событие года» в номинации «Городской фестиваль года».

Знаменитый праздник, ставший визитной карточкой Санкт-Петербурга, родился в 1968 году. В 2019 году отмечался 15-летний юбилей возрождения знаменитого шоу по инициативе Акционерного банка «Россия», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала, который является многолетним бессменным организатором праздника. Шоу «Алые паруса» неоднократно становилось лауреатом престижных национальных и международных премий.