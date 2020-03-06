Пурим 2020: когда отмечается, история и традиции, зачем надевают маски, что пьют и едят

Наступает Пурим — один из самых веселых еврейских праздников в память подвига царицы Эстер и чудесного спасения евреев от гибели. Некоторые важные факты о празднике представлены в инфографике Федерального агентства новостей.

Когда отмечается Пурим в 2020 году

Пурим — весенний праздник, который иногда совпадает с Международным женским днем 8 марта. В 2020 году Пурим начнут отмечать вечером в понедельник, 9 марта. Праздник продлится до заката вторника, 10 марта.

История праздника Пурим

Пурим — нерелигиозный праздник, он посвящен событиям, которые, предположительно, произошли в древней Персии в 355 году до нашей эры. В то время огромным персидским царством, в котором жило много народностей, исповедовавших разные религии, правил царь Ахашверош. Этого царя многие помнят по древнегреческой истории: это тот самый Ксеркс (Артаксеркс), который пытался завоевать Грецию и которому оказали героическое сопротивление 300 спартанцев.

Злодей Аман, который был видным царедворцем и советником царя, замыслил уничтожить евреев, живших в то время в Персии. Причина была достаточно личная: другой уважаемый и приближенный ко двору человек по имени Мордехай, бывший евреем, отказывался кланяться Аману. В отместку злопамятный царедворец оклеветал перед Ахашверошем всех евреев, и царь кинул жребий, когда можно начать резню. Страшный жребий (на иврите «пурим») выпал на 13-е число месяца адара — как правило, это начало марта.

Однако планам Амана не суждено было сбыться. Воспользовавшись тем, что Ахашверош искал себе новую жену, Мордехай уговорил свою племянницу Эстер принять участие в смотринах. Девушка понравилась Ахашверошу и стала одной из царских жен.

Когда над евреями нависла угроза уничтожения, Мордехай благословил Эстер попытаться спасти свой народ. Молодая царица, рискуя жизнью, предстала перед царем и рассказала ему всю правду. Царь внял просьбам жены, велел казнить Амана, а евреям разрешил вооружиться и сражаться с теми, кто замыслил их убийство (царский приказ, подкрепленный жребием, не мог быть отменен).

В выбранный по жребию день 13 адара состоялась битва, в которой евреи победили тех, кто пришел забрать их жизни. Нападавшие были разгромлены и убиты. В честь этой победы и был учрежден праздник Пурим.

Традиции Пурима

Пурим — веселый праздник, когда принято пировать так активно, чтобы, согласно шутке еврейских мудрецов, не отличать слов «будь проклят Аман» от слов «будь благословен Мордехай» (естественно, это относилось только к мужчинам, и сегодня празднующих призывают не преувеличивать важность этой традиции).

Еще этот праздник считается детским — на Пурим детям принято дарить подарки, часто дорогие, или деньги. Это связано с преданием, что в дни наивысшей опасности, когда евреи молились и ждали гибели, мудрецы продолжали учить детей Торе. Это было знаком, что евреи всецело вверяют Всевышнему свою судьбу и судьбу своих детей.

Также на Пурим принято устраивать веселые представления — Пуримшпили — и красочные карнавалы. Пуримшпили, в которых, как правило, участвуют и взрослые, и дети, посвящены событиям Пурима. Традицию Пуримшпилей евреи сохраняли даже в годы Холокоста и во времена гонений в СССР.

Почему на Пурим надевают маски

На Пурим в Израиле традиционно проводятся красочные и веселые карнавалы, и все, от мала до велика, ходят по улицам в карнавальных костюмах и в масках. Традиция надевать маски на Пурим имеет свое объяснение. Во времена гонений некоторые евреи склоняли головы перед чужими богами — идолами, но в глубине души смеялись над ними. Господь видел это и говорил — я знаю, что у вас на сердце, а все внешнее — это только маска.

События Пурима описаны в Книге Эстер, которую обязательно читают в праздник при большом стечении народа. Когда чтец упоминает имя Амана, дети начинают громко топать ногами и трещать трещотками, чтобы даже имени злодея не было слышно.

Что пьют и едят на Пурим

В древности пили, естественно, вино, эта традиция сохраняется и сейчас. Традиционным блюдом на Пурим считаются «уши Амана» (гоменташ — треугольные сдобные булочки с маком).

Почему 8 Марта и Пурим иногда совпадают

Поговаривают, что немецкая революционерка Клара Цеткин специально пропагандировала придуманный ею в начале XX века праздник 8 Марта, чтобы отвлечь работниц-евреек от празднования Пурима.

Как Пурим связан с коронавирусом

Из-за эпидемии, вызванной коронавирусом, Израиль ввел серьезные карантинные ограничения для приезжающих из Европы, поэтому участников знаменитых израильских пуримских карнавалов в этом году будет меньше.