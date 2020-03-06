Коронавирус сделал лик планеты похожим на Грету Тунберг

XXIV Международный экономический форум в Санкт-Петербурге (ПМЭФ), намеченный на 3–6 июня 2020 года, не состоится из-за эпидемии COVID-19. Такое решение принял его оргкомитет во главе с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым.

Чуть ранее аналогичные решения были приняты относительно проведения Сочинского инвестиционного и Ялтинского экономического форумов. Их статус, впрочем, несравним со статусом ПМЭФ, в работе которого традиционно участвовал не только президент России, но и многие другие лидеры современного мира.

Это значит, что в нашу Северную столицу не приедут почти 20 тысяч гостей из полутора сотен стран мира, не будут совершены тысячи самолетных рейсов, останутся пустыми гостиничные номера и залы ресторанов, будет свернута культурная программа, не будут отработаны и оплачены миллионы человеко-часов — и так далее, и тому подобное.

Аналогичные события происходят сейчас не только в России, но и во всем мире, изменяя лицо человеческой цивилизации и делая его все больше похожим на лицо Греты Тунберг.

«Скрывают правду»

Прогнозы для экономики на 2020 год уже негативны: потери составят минимум 1,1 трлн долл., это 1,42% мирового ВВП, причем цифра может корректироваться только в сторону увеличения. Соответственно, будет падение производства, сокращение спроса на сырье, со снижением цен на нефть и газ — тот самый «штопор», срыва в который все ждут вот уже 12 лет…

И дело здесь не в самом «китайском» коронавирусе, «технико-тактические характеристики» которого: контагиозность, заболеваемость, смертность и т. д., — явно не тянут на «оружие Судного дня». Дело здесь в том образе, который создают вокруг этой заразы глобальные масс-медиа. Они без оплаченного заказа напоминают трех обезьянок из древней восточной притчи, ставшей заодно и задорной советской песенкой: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу!» По коронавирусу они все видят, все слышат, и не просто говорят — орут на весь мир, какой это кошмар и ужас-ужас-ужас.

В мире курсируют сотни, если не тысячи круизных лайнеров — миру рассказывают про «карантинную» Diamond Princess. В мире ежедневно умирают миллионы человек, среди них сотни тысяч — по «неестественным причинам», включая различные инфекционные заболевания и их осложнения, но миру рассказывают о распространении и единичных жертвах коварного коронавируса, намекая, что «правда» еще страшнее и ее «скрывают». Следовательно, заказ есть? И очень «хороший» заказ, всемирного масштаба?

И поведение этих масс-медиа, и нарочитое бездействие США (полная расслабленность), и столь же нарочитые действия Китая (полная мобилизация, армия, оцепляющая миллионные города), и время возникновения коронавирусной опасности (сразу после достижения китайско-американского соглашения по торговле) — буквально вопиют о том, что Вашингтон мог договориться с Пекином не только об уровне импортных пошлин и дополнительных закупках товаров made in USA на 200 млрд долл...

Речь ведь все равно, так или иначе, шла о разделе нынешнего «глобального рынка» на зоны влияния, формировании многополярного мира, смене всей экономической и цивилизационной «матрицы» человечества с переходом к новому modus vivendi: ориентированному не на максимизацию потребления и прибылей, а не оптимизацию ресурсоиспользования. В общем, если бы коронавируса не было, его стоило бы придумать. И даже заказать.

Продолжая эту, отчасти конспирологическую, линию рассуждений, можно увидеть, что и неожиданная для многих отставка правительства Дмитрия Медведева, с почти полной заменой финансово-экономического блока (за временным и понятным исключением собственно министра финансов Антона Силуанова, из заместителей которого, например, уже убрали Сергея Сторчака), в нее тоже укладывается практически «без зазора»…

Центр мира сместился в Китай

В этой связи особый интерес представляет «медвежье ралли» на мировых рынках, которое началось в середине февраля и было вызвано, согласно утверждениям всех экспертов, как раз эпидемией COVID-19. Как можно видеть в исторической ретроспективе, оно, несмотря на свои весьма значительные масштабы (для США −15%, для КНР −14% от локального максимума), обладало двумя важными особенностями.

Во-первых, изменения на Шанхайской фондовой бирже происходили примерно на две недели раньше, чем на Нью-Йоркской. Во-вторых, динамика изменений в Нью-Йорке (DJ-30, S&P-500) де-факто шаг за шагом повторяла динамику изменений в Шанхае (SSEC) — все с тем же временным «лагом». Думаю, какие-то иные, дополнительные доказательства того, что финансово-экономический центр современного мира не просто смещается, а уже сместился из США в Китай, излишни — достаточно и этих.

Поэтому, глядя на «умиротворяющие» вести о спаде заразы и восстановлении промышленного производства в КНР, что подтверждается подъемом Shanghai Composite к «докризисному» уровню, можно спрогнозировать, что и на американском фондовом рынке ситуация, осложненная, по сравнению с «коронавирусным» Китаем, разве что президентской кампанией и резким снижением учетной ставки ФРС, не перерастет в финансово-экономический коллапс, а выровняется. По крайней мере, до выборов 3 ноября или даже до инаугурации избранного президента.