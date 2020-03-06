Щельцин уверен, что конкурс «Молодые лидеры Рунета» необходим для развития Интернета в РФ

Москва, 6 марта. Интернет-конкурсы, позволяющие открыть новые таланты, нужны для развития Рунета и цифровизации экономики России. Об этом заявил эксперт в области цифровой экономики, директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

По его мнению, такие мероприятия дают профессионалам возможность понять, на какие задачи они могут претендовать, и позволяют компаниям и государству, заинтересованным в поиске квалифицированных кадров, найти нужных кандидатов.

«Конкурсы «Молодые лидеры Рунета», «Цифровой прорыв» очень нужны и полезны, они как сокровищницы. Благодаря им молодежь может заявлять о себе, о своих проектах, реализовывать их и, вероятно, продвигать дальше», — сказал Щельцин в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Таким образом, в рамках этих конкурсов выявляются IТ-разработчики и специалисты, способные в будущем укрепить позиции отечественного Интернета и сделать его более привлекательным.

«Рунет всегда развивался и имел определенные преимущества перед западными сервисами — будь то дизайн, технологии, ноу-хау. Российский Интернет обладает большими интересными формами по сравнению с западными сайтами. Это привлекательно для внешних иностранных инвесторов», — пояснил эксперт.

Напомним, интернет-конкурс «Молодые лидеры Рунета» был реализован благодаря президентскому гранту на развитие гражданского общества. Его партнерами выступили «Лаборатория Касперского», Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, «Ростелеком», а также ряд бизнес-сообществ и СМИ.

Эффективность конкурса неоднократно отмечалась на экспертном уровне. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич уверен, что его участники помогут России стать кибернезависимой страной, а публицист и политолог Армен Гаспарян убежден, что он является новым социальным лифтом для талантливой молодежи.