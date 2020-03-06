Крутой рассказал, как был снят запрет Лужкова на концерты Шнура в Москве

Москва, 6 марта. Запрет на концерты Сергея Шнурова в Москве сняли благодаря жене Юрия Лужкова Елене Батуриной, сообщил композитор Игорь Крутой.

Он напомнил, что когда-то концерты популярного исполнителя были под запретом в Москве. Лужков, который в тот момент был мэром, издал специальный приказ, что «Шнуров не имеет права выступать ни на одной концертной площадке» российской столицы.

Крутой, считавший сложившуюся ситуацию неправильной, решил исправить это и взял в союзники жену Лужкова. Поговорить с чиновником композитор решил на показе мод Валентина Юдашкина. По словам Крутого, он договорился с Батуриной, что она подаст сигнал для удобного момента разговора с мэром.

«Вот она вошла в зал и сказала: «Сейчас удобный момент, иди к нему, потому что девчонки (две дочери Лужкова. — Прим. ФАН) напевают песню Шнура. С матом-перематом», — сказал продюсер в беседе с изданием «Известия».

По его словам, он попросил Лужкова дать разрешение на выступление Шнура на премии «МУЗ-ТВ» в «Олимпийском».

«Юрий Михайлович, царствие ему небесное, разрешил. И так мы сняли запрет на выступления Шнурова в Москве», — добавил Крутой.

Крутой отметил, что лично он Шнурову не говорил, каким образом удалось снять запрет на его концерты в Москве. Известно ли артисту, что благодаря усилиям Крутого и Батуриной это удалось сделать, композитор не знает.