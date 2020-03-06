Анастасия Мельникова рассказала, как ее избили на съемке. ФАН-ТВ

На конференции в Медиагруппе «Патриот» собрались представительницы прекрасного пола совершенно разных профессий: спортсменки, сотрудники правоохранительных органов, Балтийской таможни. В числе гостей была и актриса театра и кино, звезда сериалов «Улицы разбитых фонарей», «Опера. Хроники убойного отдела», «Литейный», депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова. Она высказала уважение ко всем собравшимся женщинам, их профессиям.
«Вы видели, сколько в них тактичности и умения сглаживать углы, вы же видели, что ни одной конфликтной ситуации не возникло. Совершенно разные люди, разных профессий, в этом и есть дипломатичность женщины и ее предназначение. Мужчины, простите меня, резкость суждений мужчин женщина умеет смягчить, дипломатично выплыть, будучи при этом невероятно принципиальной. Почему мне было стыдно рассказывать о себе, потому что каждый человек вызывает здесь глубокое, невероятное уважение», — подчеркнула Анастасия Мельникова.
Анастасия Мельникова примерила на себя разные профессии в кино. Об особенностях своей работы, курьезных моментах и даже опасностях актриса рассказала на конференции.
«В тот момент, когда включилась камера, у них перед глазами был не артист, а был враг, и она меня стала лупить на полном серьезе. Прокричали: «Стойте, стойте, она сейчас Настьку забьет!». А оператор дядя Коля говорит: «Подождите, так натурально смотрится, давайте доснимем». Но ужас в том, что мне потом три месяца печень лечили, потому что печень была отбита, морда вся разбита», — вспоминает актриса.