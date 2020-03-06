Анастасия Мельникова рассказала, как ее избили на съемке. ФАН-ТВ

На конференции в Медиагруппе «Патриот» собрались представительницы прекрасного пола совершенно разных профессий: спортсменки, сотрудники правоохранительных органов, Балтийской таможни. В числе гостей была и актриса театра и кино, звезда сериалов «Улицы разбитых фонарей», «Опера. Хроники убойного отдела», «Литейный», депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова. Она высказала уважение ко всем собравшимся женщинам, их профессиям.

«Вы видели, сколько в них тактичности и умения сглаживать углы, вы же видели, что ни одной конфликтной ситуации не возникло. Совершенно разные люди, разных профессий, в этом и есть дипломатичность женщины и ее предназначение. Мужчины, простите меня, резкость суждений мужчин женщина умеет смягчить, дипломатично выплыть, будучи при этом невероятно принципиальной. Почему мне было стыдно рассказывать о себе, потому что каждый человек вызывает здесь глубокое, невероятное уважение», — подчеркнула Анастасия Мельникова.

Анастасия Мельникова примерила на себя разные профессии в кино. Об особенностях своей работы, курьезных моментах и даже опасностях актриса рассказала на конференции.