Лука Сафронов объяснил, почему на Евровидение от России надо было послать его

Москва, 6 марта. Сын художника Никаса Сафронова заявил, что был бы лучшим представителем России на Евровидении-2020, чем рейв-группа Little Big.

Лука Сафронов-Затравкин прокомментировал решение отправить на конкурс популярную группу. Он заявил, что Little Big — это самая яркая команда России, которая следует молодежным трендам.

Сын художника добавил, что был лично знаком с первым продюсером группы Юрием Дегятревым. Он рад, что россияне заявят о себе на Евровидении.

При этом Сафронов назвал «диким» существование такой музыки, которую играют петербургские музыканты.

«Один человек кричит какие-то слова, бьет колотушка в бубен, и в этот момент закричал петух», — сказал Сафронов, его слова передает «Пятый канал».

Пианист признался, что если бы его отправили на Евровидение, он бы выступил достойно. При этом он сделал оговорку, что не пел бы, а играл на рояле.

«Такую ответственность могу возложить только на себя. Лучший представитель был бы, конечно я», — подытожил Сафронов.

Напомним, что об участии Little Big в Евровидении стало известно совсем недавно. Эта новость вызвала бурную реакцию среди россиян и музыкантов.

Продюсеру Бари Алибасову этот выбор показался странным. Он раскритиковал Little Big, считая, что команда «подергается на сцене, поковыряет в носу».

С ним не согласился ведущий Антон Комолов. Он уверен, что такие «фрики», как петербургская группа, отлично впишутся в формат конкурса.