Путин о своем президентстве: Это не работа, а судьба

Иваново, 6 марта. Отказ от сильной президентской власти или двоевластие губительны для России, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Иваново.

Говоря о своей работе на посту главы государства, он подчеркнул, что очень высоко ценит доверие россиян.

«Разве можно от этого устать? Это не работа, а судьба. Благодарен людям, что доверяют», — сказал Путин.

Президент признался, что без поддержки вообще работать невозможно.

«Начиная с 2000-х годов, самых тяжелых и отчасти кровавых, если бы не было поддержки людей, ничего невозможно было бы сделать», — подчеркнул он.

Говоря о двух президентских сроках подряд, президент подчеркнул, что сам «с ума не сойдет», но в России должна быть сменяемость власти. В ответ на вопрос о возможности возглавить Госсовет, он заявил, что такое решение будет означать двоевластие, а это, как и отсутствие сильной президентской власти — плохо для России.

Напомним, в декабре минувшего года в рамках традиционной большой пресс-конференции Путин допустил возможность отмены оговорки «подряд» в статье Конституции РФ о сроках президентства. При этом он подчеркнул, что основное в конституции должно остаться неизменным. Речь идет о пункте 3 статьи 81 главы 4 Конституции РФ, согласно которой один и тот же человек не может занимать должность президента более двух сроков подряд.