Соловьев прокомментировал результаты экспертизы слов Водонаевой о «быдле»

Эксперты не нашли в словах блогера и ведущей Алены Водонаевой о «быдле» признаки унижения человеческого достоинства, но народ услышал ее скандальное высказывание и выразил свое отношение к нему. Об этом напомнил известный российский телеведущий Владимир Соловьев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Ранее Водонаева опубликовала в Instagram заключение специалиста по результатам лингвистического исследования поста об абортах, в котором говорилось, что «в России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем». В результатах экспертизы указано, что в публикации Водонаевой отсутствуют признаки пропаганды исключительности, превосходства по признаку пола, расы, национальности или происхождения. Кроме того, в высказывании не были обнаружены «лингвистические признаки унижения человеческого достоинства», «возбуждения вражды, ненависти по отношению к группе лиц», а также «выражения, которые содержат негативные оценки в отношении какой-либо национальности, религиозной, социальной группы, в сравнении с другими группами».

«Ну что, когда кликушничество поутихло, и все кому не лень (от <…> «ведущих» федеральных каналов и депутатов, до обычных людей и актеришек средней руки) перестали интерпретировать мои слова, выкладываю лингвистическую экспертизу», — написала Водонаева в комментарии к публикации.

Владимир Соловьев отметил, что ему совершенно не интересно, что думает как сама Водонаева, так и те люди, которые проводили эту экспертизу. Однако телеведущий напомнил о реакции россиян на скандальное высказывание бывшей участницы шоу «Дом-2».

«Она (Водонаева. — Прим. ред.) собирается идти в суд? Может туда представить эту экспертизу. Я не знаю ни людей, кто это делал, ни что это делали. Народ услышал то, что она сказала, и высказал свое отношение к этому. Результат очевиден. Знаете, Россия — страна экспертиз. Вот у нас одна экспертиза признала мальчика пьяным», — сказал Владимир Соловьев в комментарии ФАН.

Владимир Соловьев добавил, что Водонаева — тот человек, который вряд ли является для него хоть чем-то интересным. Телеведущий также высказался в адрес эксперта, проводившего экспертизу слов Водонаевой, и объяснил, почему он не нашел в словах Водонаевой признаков нарушения закона (напомним, в отношении телеведущей проводится проверка по ст. 282 УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Бывшая участница шоу «Дом-2» заявила, что экспертизу проводил «ведущий специалист по русскому языку в стране», доктор филологических наук Михаил Осадчий. Документы, которые она опубликовала, размещены на бланке Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина. На сайте института указано, что Осадчий занимает должность проректора по науке, является профессором кафедры общего и русского языкознания.