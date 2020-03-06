Мэр Якутска и «самодурки из Керчи» — женщины, которые нас удивили

Совсем скоро вся страна будет поздравлять прекрасную половину человечества с Международным женским днем. В преддверии 8 Марта Федеральное агентство новостей вспоминает россиянок, слова и дела которых запомнились нам за этот год.

Защищая права россиян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова активно участвовала в освобождении задержанного на Украине главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и других удерживаемых Киевом лиц. В результате долгих переговоров Москва и Киев договорились о взаимном освобождении осужденных и задержанных лиц. В начале осени борт с освобожденными россиянами приземлился в московском аэропорту «Внуково».

«Ты сегодня — символ борьбы за свободу слова», — сказала Москвалькова Вышинскому на встрече. Эти слова прозвучали на весь мир и ознаменовали потепление в отношениях между Россией и Украиной.

Омбудсмен также назвала «историческим» обмен между Россией и Украиной.

Главный редактор «РИА Новости Украина» выразил Москальковой благодарность за помощь в освобождении и вручил ей букет цветов.

«Рада вернуться домой»

Еще одним символом свободы стала для россиян освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина.

Россиянка провела в заключении в Соединенных Штатах полтора года. Против нее было выдвинуто надуманное и политизированное обвинение во вмешательстве во внутренние дела США в качестве «незарегистрированного иностранного агента».

Российское правительство, МИД РФ, гражданское общество прилагали все усилия для освобождения россиянки. В итоге, спустя 18 месяцев заключения, Бутину освободили, и она прибыла в Шереметьево.

«Я очень-очень рада вернуться домой. Я очень благодарна всем, кто меня поддерживал: всем российским гражданам, которые помогали и писали мне письма. Помогали и словом, и делом — жертвовали деньги в мою защиту. Спасибо огромное МИДу и дипломатам, которые за меня боролись каждый день и пробивались во всех местах. Они делали, делают все, что могли», — сказала Бутина сразу же после своего освобождения. Стойкость и мужество простой русской девушки восхитили многих наших сограждан.

Мария планирует написать книгу о своем пребывании в американской тюрьме.

Наказание за глупость

С негодованием россияне восприняли заявление участницы проекта «Дом-2» Алены Водонаевой, которая призвала российских матерей «не рожать рабов» государству. Об этом она заявила на площадке своего блога в Instagram.

Водонаева рекомендовала девушкам страны отложить материнство, если они «не могут дать ребенку достойную жизнь».

«Если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать. Получите образование, постройте карьеру, посмотрите мир, заработайте денег, а потом думайте о материнстве. Не надо рожать рабов этому государству», — написала Водонаева.

Блогер также назвала российских матерей «рожающим быдлом».

Пост Водонаевой вызвал шквал критики среди пользователей соцсетей. Сразу же после скандального заявления Водонаеву вызвали в полицию для дачи показаний. В отношении девушки проходила проверка по 282 статье УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Максимальное наказание по этой статье составляет шесть лет лишения свободы. Телеведущая Ольга Скабеева назвала такое наказание «за глупость» слишком суровым.

«Надо ли в полиции объяснять свои посты в Instagram? Ну не знаю. Странно», — добавила Скабеева.

Ересь и самодурство

Странным поведением отметились и чиновницы из Крыма. По социальным сетям разлетелись фотографии крымских чиновниц, которые 27 января подарили блокадникам из Керчи хлеб. Они при этом были одеты в дорогие шубы. Пользователей Интернета возмутило, что чиновницы не удосужились даже снять верхнюю одежду, входя к людям, пережившим блокаду Ленинграда.

Чиновницы были отправлены в отставку спустя несколько дней после инцидента. Решение о прекращении полномочий Маи Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы принял городской совет Керчи 3 февраля.

До этого сама Хужина подала заявление об уходе, однако почти сразу же отозвала его, так как «не увидела в своем поведении никакой вины».

«Меня выбирали люди по мажоритарному округу. Избиратели мне звонят и говорят, что со мной. Поэтому я остаюсь», — сказала Хужина.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал это «наглостью, ересью и самодурством».

Член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что «чиновники грубо ошиблись, решив, что имеют право на снисходительное отношение к ветеранам».

«В ходе их посещения ветеранов-блокадников было заметно, что для них это формальность. Не более чем работа, которая не особо им и нравится», — добавил Цеков.

Удивительная порядочность

В другой части нашей страны, в Якутии, набирает популярность другая чиновница. Но это уже популярность со знаком «плюс».

Мэр Якутска Сардана Авксентьева в ходе предвыборной агитации заявила, что выставит на торги дорогостоящие автомобили мэрии в случае победы на выборах. Деньги же, вырученные от продажи автомобилей, направились в городской бюджет.

Это было нужно «в целях наиболее эффективного использования городского имущества», пояснила Авксентьева.

Россияне восхищаются честностью якутской чиновницы и ее отношению к государственным деньгам. Так, Авксентьева уволила одного из своих подчиненных, который заказал за бюджетные средства банкеты на один миллион рублей.

«Сегодня после обеда была неприятно удивлена, получив сообщение по Whatsapp с текстом о закупке муниципальным казенным учреждением «Управление делами» услуг по организации питания на сумму свыше одного миллиона рублей», — написала Авксентьева в социальной сети Instagram.

После шокера — на работу

Символом честности и неподкупности стала и глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Во время выборов в Московскую городскую думу Элла Памфилова стала объектом нападок со стороны либеральной оппозиции, часть кандидатов от которой были отстранены от участия в выборах за фальсификацию подписей. Встречаясь с представителями оппозиции, Памфилова держалась достойно и отстаивала букву и дух российского законодательства. Оппозиционеры требовали зарегистрировать всех сдавших подписи без исключения, включая и тех кандидатов, у которых были найдены серьезные нарушения.

«Зарегистрировать всех кандидатов — это невозможно»,— подчеркнула глава ЦИК.

Она также подчеркнула, что проведение незаконных митингов в Москве не повлияет на решение Центральной избирательной комиссии.

«Что касается принятия решений ЦИК, мы не политическая организация, мы правоприменительная, и эффект от митингов на ее решения — ноль!» — заявила Памфилова.

За несколько дней до выборов в Мосгордуму на Эллу Памфилову было совершено нападение. В ее дом пробрался злоумышленник и несколько раз ударил женщину электрошокером. Памфилова дала достойный отпор нападавшему, тот бежал с места преступления.

Сама Памфилова продолжила выполнять свои профессиональные обязанности.

«Я не собиралась никому рассказывать об этом. Держусь как могу, поскольку мне больно, у меня травма от этого электрошокера», — заявила Памфилова.

Негатив на негатив

Примером же несдержанности для россиян стала фитнес-тренер Яна Данькова. На опубликованных в сети Интернет кадрах девушка в бешенстве кричит на водителя такси, требуя доставить ее к месту назначения.

«Вези меня! Вези меня, м..зь! Меня люди ждут!», — в неистовстве кричала пассажирка и била водителя кулаками.

Девушка сразу же стала героиней мемов и фотожаб.

Яна объяснила свое поведение провокациями со стороны водителя.

«Уточнила, что происходит, водитель начал хамить. Я спросила, что не так? Почему такая реакция? Чем я его обидела? Он начал угрожать, что высадит меня прям на Можайском шоссе», — сообщила фитнес-тренер.

Впоследствии Яна Данькова извинилась за свое поведение и признала, что «отвечать негативом на негатив не стоит».

После инцидента девушка временно прекратила работать.

Дорогие женщины! Редакция Федерального агентства новостей сердечно поздравляет вас с Международным женским днем! Мы желаем вам счастья, здоровья и семейного благополучия!