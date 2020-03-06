Новый глава МИД Украины признался, что одной ногой был в России

Киев, 6 марта. Новый глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что недавно был на границе с российским Крымом и сделал шаг за нее.

Кулеба отметил, что «вопрос Крыма» является одним из приоритетных для министерства иностранных дел Украины. Он также добавил, что ведомство планирует создать программу по «возвращению Крыма». Кроме того, МИД Украины готовит много других «действенных шагов», касающихся Крымского полуострова.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который состоялся весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно.

Стоит отметить, что 1 марта 2020 года на Украине вступило в силу постановление правительства, которое запрещает украинцам пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту. Несмотря на заявления Киева о том, что Крым якобы «является частью Украины», украинские пограничники не пускают граждан страны на полуостров по внутренним паспортам, требуя пересекать границу с использованием загранпаспорта. Сотрудники украинской пограничной службы подтверждают, что Крым — это Россия, поэтому теперь для въезда на полуостров украинцам нужен загранпаспорт.