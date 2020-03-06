Организаторы Евровидения могут изменить формат конкурса из-за коронавируса

Амстердам, 6 марта. Организаторы Евровидения рассматривают «альтернативные сценарии» проведения международного песенного конкурса из-за коронавируса. Об этом сообщает голландская газета Algemeen Dagblad.

По данным источника издания, нидерландская общественная телерадиокомпания NPO обсуждает с Европейским вещательным союзом (EBU) «альтернативные сценарии» проведения конкурса. Источник не уточнил, какие именно сценарии рассматривают организаторы конкурса, отметив, что все будет зависеть от дальнейших указаний министерства здравоохранения Нидерландов. Он также добавил, что организаторы думают о возможной смене формата конкурса, который обычно проводится с участием большого количества зрителей.

Конкурс должен пройти в Роттердаме с 12 по 16 мая. В последние дни в Нидерландах фиксируется распространение коронавируса. К настоящему моменту число случаев заражения новым вирусом в Нидерландах достигло 82. Кроме того, был зафиксирован первый случай смертельного исхода.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что причиной возникновения эпидемии стал новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту вирусом заразились более 90 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более трех тысяч человек. Случаи заражения новым китайского вируса зафиксированы в большинстве стран мира.