История с обеспечением украинцев российским газом входит в завершающую стадию. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Риск остаться без газа

Киев рискует остаться без газа по причине того, что компания «Киевгаз» не подписывает договор на транспортировку газа с «Оператором ГТС Украины». Об этом сообщила пресс-служба украинского оператора.

«Оператор газораспределительной сети в Киеве «Киевгаз» уже более двух месяцев саботирует заключение типового договора на транспортировку газа с компанией «Оператор ГТС Украины». В соответствии с кодексом ГТС, оператор ГТС должен прекратить транспортировку газа к сетям «Киевгаза», что в результате приведет к остановке газоснабжения для всех потребителей в столице», — говорится в тексте сообщения.

В декабре 2019 года «Киевгаз» получил для подписания проект договора по транспортировке газа. Но компания внесла в проект договора ряд изменений, которые создают дискриминационные условия по сравнению с другими участниками рынка. Поэтому подписание договора между сторонами не состоялось. Оператор добавил, что «Киевгаз» — единственная из областных газовых компаний, которая не подписала такой договор.

Агония Украины

Как отметил Андрей Иванов, история с обеспечением украинцев российским газом входит в завершающую стадию, которую можно назвать агонией. На протяжении очень многих лет Киев пытался «вести переговоры с Москвой в режиме истерики», заметил эксперт.

«После победы Майдана в 2014 году ситуация дошла до полного абсурда, когда Украина решила в ущерб себе покупать российский газ у Европы посредством реверса. Но сейчас мы видим, что разногласия вовсю сотрясают и внутреннюю систему газоснабжения в стране. Один оператор не может договориться с другим, под угрозу поставлены интересы миллионов людей. Но разве это может кого-то взволновать из тех деятелей, что привыкли путем шантажа и бесплодных политических заявлений доводить любую ситуацию до критической точки? Если ранее мы видели это в отношениях Киева и Москвы, то теперь — уже внутри Украины. И ситуация усугубляется тем, что вообще вся история с российским газом для Украины постепенно подходит к концу», — пояснил Андрей Иванов.

Как отметил эксперт, ввод в строй «Северного потока — 2», который произойдет обязательно, несмотря на все преграды, а также реализация других масштабных проектов обесценят Украину как газового транзитера.

«И что тогда будут делать в Киеве? В Европе на истерики украинских политиков уже не реагируют, да они и сами это знают. Согласия нет уже между собой, даже по ключевым вопросам. И мы плавно возвращаемся к ситуации, которая сложилась перед Переяславской радой, когда Москву попросили элементарно навести порядок. Кстати, это был бы очень удобный выход и для украинцев, и для Евросоюза. А у США сейчас своих проблем предостаточно в мире. Так что, как видим, исторический процесс развивается согласно нормальной логике, что Украина должна вернуться в орбиту России. В немалой степени нынешние украинские руководители к этому и подталкивают. Их же воинственная риторика затягивает их в вихрь событий, с которым невозможно справиться», — заключил Андрей Иванов.

Украина и Российская Федерация путем долгих обсуждений смогли заключить соглашение по продлению транзита российского газа на европейскую территорию на пять лет. Планируется, что в наступившем году через украинскую территорию пройдет 65 миллиардов кубометров газа, а последующие четыре года российская компания «Газпром» будет прокачивать уже по 40 миллиардов кубометров голубого топлива. При этом в «Нафтогазе» новый контракт с Россией назвали самым выгодным в истории Украины.