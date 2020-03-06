Достучаться до Триполи — в Москве продолжаются бессрочные пикеты

Член союза журналистов России Игорь Алексеев вышел на пикет к посольству Ливии в Москве, чтобы поддержать похищенных в Триполи социологов. По его словам, они стали заложниками режима, который пытается выставить себя легитимным и истинным, но на деле таковым не является.

У посольства Ливии в Москве продолжаются одиночные пикеты в поддержку незаконно задержанных сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Уже больше полугода они находятся в заточении в неофициальной тюрьме «Митига», которую контролирует вооруженная группировка RADA, поддерживающая так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. При этом сейчас казематы переоборудованы в турецкую военную базу, где плененные россияне находятся в качестве живых щитов.

Пришедший поддержать социологов член союза журналистов России Игорь Алексеев знает лично одного из незаконно задержанных — Максима Шугалея. По его словам, социолог является высокопрофессиональным работником в своей сфере.

«Сюда меня побудило прийти прежде всего то беззаконие, которое творится по отношению к нашим коллегам, и в том числе к Максиму. Я хорошо его знаю, и мы не только работали вместе. Мы с ним друзья, — отметил в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей журналист. — Я знаю его как человека, который помог очень многим людям. Сегодня в этой ситуации наша обязанность помочь Максиму, помочь его семье, помочь его коллеге Самеру. Они находятся в Триполи фактически в плену».

Игорь Алексеев отметил, что журналисты всегда ходят по краю, особенно работая в горячих точках. Сейчас же ситуация обернулась так, что на первый взгляд мирная профессия социолога тоже стала опасной.

«Какую угрозу они могли представлять тому режиму, который позиционирует себя как истинный и демократический? Мне непонятно, почему до сих пор не может разрешиться эта проблема. Необходимо, чтобы наши власти подняли этот вопрос и старались как можно быстрее решить эту ситуацию. Почти год они там находятся. Насколько мне известно, Максим там очень сильно болеет, поэтому надо как можно скорее их оттуда вытащить, и наши компетентные органы должны уже в это вмешаться», — отметил эксперт.

По словам Алексеева, их незаконное задержание недопустимо с точки понимания международной и человеческой нормы. В связи с этим он и решил приехать на пикет, чтобы вместе с остальными громогласно заявить о незаконно плененных россиянах.

«Именно поэтому я приехал сегодня из Санкт-Петербурга сюда — я должен был помочь ребятам. Вместе мы достучимся до этого режима в Триполи и до наших властей, чтобы наконец-то отправить их домой. Максим и Самер, держитесь, мы с вами», — подытожил Игорь Алексеев.

Напомним, что пикеты проводятся у ливийского посольства в Москве на бессрочной основе с 13 февраля. Ежедневно сюда приходят активисты, журналисты, политические деятели. Акцию уже поддержали музыкант Юлия Чичерина, депутат Государственной думы Виталий Милонов, коллега похищенных россиян Александр Прокофьев и многие другие.