Гордон поздравила Жорина и Пригожина с наступающим 8 Марта

Москва, 6 марта. Журналистка Екатерина Гордон поздравила с 8 Марта юриста Сергея Жорина, своего бывшего мужа, и продюсера Иосифа Пригожина.

Журналистка сообщила, что Жорин и Пригожин уже неделю заваливают ее страшными фотографиями, на которых она изображена в непривлекательном виде. По ее словам, мужчины угрожают «слить» кадры в Сеть.

Судя по всему, Гордон решила сыграть на опережение и выставила часть снимков в своем профиле в Instagram. 39-летняя правозащитница напомнила, что хирург «починил» ее дважды сломанный нос. Видимо, Гордон так решила намекнуть на рукоприкладство со стороны бывшего супруга.

«В наше время, конечно, в женщинах больше мужества. Мальчики, вы красивые и умные, а я ужасно испугалась. P.S. Жорин Пригожину еще меня голую наприсылал… Ну, настоящий пацан. С 8 Марта, парни!» — написала юрист в своем аккаунте.

Накануне стало известно, что Гордон обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить высказывания Жорина в ее адрес. Она потребовала привлечь бывшего мужа к ответственности за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни.

Кроме того, Гордон попросила певицу Валерию, муж которой, по ее словам, организовал против нее травлю, отреагировать на ситуацию. Примечательно, что исполнительница намерена создать политическую партию для отстаивания прав женщин.