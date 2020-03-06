Донбасс сегодня: силы ООС вернулись на участки разведения, «Урал» ВСУ подорвался на минах

Донбасс, 6 марта. На один из участков разведения сил и средств в Донбассе возвращаются украинские военные. О небоевых потерях ВСУ рассказали в ЛНР. СБУ запугивает мирное население в зоне ООС. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки украинская армия подвергла обстрелам территории Луганской и Донецкой народных республик 10 раз. Поселок Калиновка в ЛНР обстреливался из гранатометов. В ДНР в зону обстрелов вошли Горловка, Спартак, Старомихайловка, Саханка и другие. На Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях ВСУ стреляли из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Жертв и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

ВСУ вернулись в район разведения сил и средств

Народная милиция ДНР обратилась к общественности с экстренным заявлением, в котором указано, что, по данным разведки, в районе разведения сил и средств №3 «Петровское — Богдановка» отмечается возвращение вооруженных сил Украины на позиции внутри участка разведения. Подразделения Операции объединенных сил проводят там оборудование новых позиций.

В ЛНР рассказали о небоевых потерях личного состава ОТГ «Север»

О потерях в оперативно-тактической группировке «Север» рассказал представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. В четверг разведка НМ ЛНР отслеживала прибытие грузового автомобиля на украинские позиции 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Золотого. На «Урал» должны были погрузить собранный металлолом. Когда груженая машина начала свое движение, произошел взрыв — водитель грузовика наехал на мину, в результате чего двое военнослужащих были ранены и один погиб.

Бойцы 59-й мотопехотной бригады, отклонившись от проверенной дороги вблизи поселка Мироновский, подорвались на собственных минных заграждениях. Четыре солдата получили осколочные ранения.

В одном из блиндажей 72-й бригады ВСУ, дислоцированной в селе Орехово, сдетонировало взрывное устройство. Один солдат погиб. На месте происшествия создана следственная группа, которая проводит проверку.

СБУ проводит акцию устрашения мирного населения

Оборонное ведомство ДНР заявляет об обострении ситуации на южном направлении. После обстрела гражданского автомобиля в Докучаевске, когда была ранена женщина, Служба безопасности Украины провела акцию устрашения в селе Новотроицкое Волновахского района. Повсеместно проводились задержания местных жителей, которых сопровождали в отдел полиции для выяснения возможной причастности к работе на ДНР. При подозрениях задержанных отправляли в отделения СБУ для проведения дальнейшей проверки.

В Новотроицком было отработано 154 гражданских лица, из которых 34 — препроводили в управление СБУ в Волновахах, где они и находятся до сих пор. По информации разведки ДНР, задержанных будут использовать для обмена между Украиной и ЛДНР.