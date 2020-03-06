Попросившаяся замуж за Путина девушка из Иваново рассказала о беседе с президентом

Иваново, 6 марта. Жительница Иваново, попросившая президента РФ взять в ее в жены, рассказала, о чем они успели поговорить с главой государства.

В Ивановскую область Путин прибыл с рабочим визитом. После осмотра отремонтированного здания городской детской поликлиники президент решил пообщаться с горожанами.

Внезапно одна девушка прокричала: «А возьмите меня замуж». Путин был несколько озадачен. Они перекинулись парой фраз и девушка поблагодарила его.

После «невеста из Иваново» рассказала журналистам, что президент ей давно нравится. В ответ на вопрос, есть ли у нее шансы (ведь глава государства не женат), девушка взволнованно сказала: «Не знаю, поэтому и передала фотографию». Она призналась, что не знает, ответит ли ей Путин.

«Президент мне сказал, что это интересное предложение. Надеюсь он фото все-таки увидит, а там есть и мой номер телефона», — добавила она в комментарии журналисту Life shot.

Девушка с гордостью отметила, что они успели «лично пообщаться» и поделилась подробностями короткой беседы.

«Он сказал, что выделили большие деньги на модернизацию здравоохранения, приехал, чтобы посмотреть, как [эти средства] у нас реализуются», — рассказала она.

О неожиданном предложении вступить в брак рассказал позже и сам президент во время встречи с представителями общественности на парашютном заводе «Полет». Глава государства заметил, что ему «не хочется говорить тривиальные вещи, но невозможно от этого уйти».

«Иваново всегда называли городом невест, и сегодня я тоже получил соответствующее предложение здесь», — добавил российский лидер.

Он обратил внимание, что в это время работали камеры и теперь девушка, сделавшая ему предложение, станет известна теперь на всю страну.