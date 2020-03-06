Меган Маркл встретили в Лондоне свистом

Лондон, 6 марта. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл была встречена в Лондоне громким неодобрительным свистом после решения отречься от королевской семьи.

Маркл прибыла в британскую столицу, чтобы вместе с мужем принять участие в одном из последних мероприятий в статусе членов монаршей фамилии.

Супруги подъехали на машине к официальной резиденции мэра Лондона на вручение премии Endeavour Fund Awards. Для долгожданного выхода в свет пара выбрала элегантные образы: Меган была в голубом приталенном платье с туфлями на каблуке и клатчем, а Гарри — в синем классическом костюме и белой рубашке.

Однако даже эффектное появление не помогло супругам получить тот прием, на который они, возможно, рассчитывали. Сразу после выхода из авто британцы освистали влюбленных. При этом сами герцоги сделали вид, что не заметили неодобрительного гула в свой адрес.

Накануне приезда пары в Лондон в прессе активно обсуждался вопрос: привезут ли принц и герцогиня сына Арчи, чтобы его могла увидеть прабабушка — королева Елизавета II. Многие считали, что это необходимо, однако родители предпочли оставить мальчика в Канаде.

Елизавета официально не отреагировала на это, но ее бывший пресс-секретарь Дики Арбитер резко высказался о поведении принца и герцогини. Он назвал поступок пары «непростительным», поскольку королева и ее супруг находятся в преклонном возрасте — Елизавете скоро исполнится 94 года, а принцу Филипу — 99 лет, — и неизвестно, смогут ли они еще увидеть правнука.

Меган Маркл и принц Гарри находятся в конфликте с королевской семьей, поскольку приняли решение начать самостоятельную жизнь вне Букингемского дворца. Своим заявлением пара вызвала большой резонанс. Британская королева пыталась образумить внука, но он был не преклонен, напоминает «Культуромания».

На минувшей неделе Гарри вернулся на родину из Канады и имел с королевой четырехчасовой разговор, передает телеканал «360». Чем он закончился, неизвестно, но знаменитая бабушка вновь сообщила, что готова принять внука обратно в семью, поскольку любит его. Кроме того, она не против, чтобы к своим королевским обязанностям вернулась и супруга принца.