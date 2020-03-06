В Сети восхитились супругом Нюши, хорошо сфотографировавшим жену-коротышку

Москва, 6 марта. Популярная певица Нюша померилась длиной ног с Мисс Россией Викторией Лопыревой. В социальных сетях оценили снимок соревновавшихся звезд.

Поп-исполнительница опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на котором меряется длиной ног с моделью Лопыревой. На снимке обе девушки позируют, выставив по одной ноге вперед, что может показаться, что они соревнуются.

Нюша сразу же предупредила, что фотография, сделанная ее супругом, может ввести поклонников в заблуждение. Она объяснила, что в действительности ноги у Лопыревой значительно длиннее ее.

«В жизни ноги Вики длиннее моих. Не знаю, как так вышло, но фотограф (кстати, мой муж) постарался, чтоб вы этого не заметили, возможно, он так и живет, не замечая разницы», — отметила 29-летняя артистка.

Поклонники отметили работу супруга Нюши, заявив, что у певицы «просто очень хороший муж», который старается для любимой. По их мнению, Нюша, которую в шутку назвали коротышкой из-за небольшого роста, по-королевски получилась на снимке.

«Ракурс — волшебная штука», — отметила rena.awww.

«Да, у вас ноги вышли немножко длиннее. Ну, вам даже идет», — указала my.lenok.

«Все очень круто вышло, а ваш муж — прекрасный фотограф, раз так вышло круто», — восхитилась супругом Нюши oksana_14157.

«Всем бы такого мужа, который фоткал так», — позавидовала chussitta_.

«Фотка суперская получилась. Да, иллюзия точно есть», — добавила elmira_kalbina_1991.