Российские шахматисты назвали погибшего украинца Богдановича талантливым, но с «закидонами»

Трагически погибший в Москве украинец Станислав Богданович был талантливым шахматистом и интересным человеком. Его скоропостижная смерть ничего, кроме грусти, не вызывает. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил знаменитый российский гроссмейстер Сергей Карякин, комментируя уход из жизни уроженца Одессы, которому месяц назад исполнилось 27 лет.

«Это был очень талантливый молодой шахматист. Он был чемпионом Украины по быстрым шахматам (в 2013 году. — Прим. ФАН), и это уже говорит о том, что у него был хороший потенциал, — отметил заслуженный мастер спорта Украины и России. — Станислав также был интересным и неординарным человеком на пространствах социальных сетей».

По словам Карякина, пока никто точно не знает, что на самом деле произошло в той московской квартире, где нашли тела Богдановича и его 18-летней подруги Александры Вернигоры.

«Но уже ясно одно — это большая для всех нас трагедия, — признался именитый спортсмен. — И даже неважно, что это были шахматисты, в данном случае погибли молодые люди. И для любого нормального человека [ничего], кроме как сочувствие и грусть, это вызвать не может».

Другой, не менее известный российский гроссмейстер — Александр Халифман — заявил корреспонденту ФАН, что не дружил с Богдановичем, хотя он числится у него в друзьях в социальной сети Facebook.

«У нас какие-то контакты были, но мы точно не друзья, — заверил чемпион мира ФИДЕ (Международная шахматная федерация. — Прим. ФАН) 1999 года. — Это, конечно, трагедия, и очень печально, что погибли молодые ребята. Больше по этому поводу я ничего не хотел бы комментировать».

А вот международный мастер Владимир Барский рассказал Федеральному агентству новостей куда больше об украинском спортсмене, хотя тоже лично с ним знаком не был, но часто видел его на различных турнирах.

«Паренек — талантливый шахматист, но он странный, мягко говоря, был, со своими [всякими] высказываниями, — сказал главный редактор сайта Федерации шахмат России. — Любил шокировать людей, писал что-то там такое на разные темы. Например, [предлагал] лишить женщин права заниматься политикой».

У Богдановича были такие «закидоны в разные стороны», отметил Барский и добавил, что погибший «собирал хайп», как это сейчас модно говорить, по разным вопросам.

«Я видел его на турнирах, — пояснил собеседник ФАН. — Он очень любил наш турнир московский — «Аэрофлот», в феврале вот снова играл. А девушка его, знаю, училась в МГУ».

Барский также коснулся темы того, что смерть спортсмена могла быть вызвана травлей, устроенной ему после игры якобы за сборную России на одном из онлайн-турниров — как раз против сборной Украины.

«У меня пока мало информации, однако такая цепь событий мне кажется маловероятной, — признался международный мастер. — Но он не российский гроссмейстер, а украинский!»

И на тех самых недавних соревнованиях выступала не российская сборная, подчеркнул собеседник ФАН.

«Это некая команда в малозначащем интернет-турнире, и он мог сыграть там за любую страну, — добавил он. — Может быть, большинство там было российских [участников]. Но были и легионеры, как это допускается в любых видах спорта. [Сыграть мог] любой человек, хоть филиппинская домохозяйка».

После выступления на том онлайн-турнире Богданович похвастался, что с удовольствием сыграл за Россию против Украины (и победил), тем более что ему за это «задонатили» (заплатили. — Прим. ФАН).

После этого спортсмен подвергся травле в Интернете со стороны соотечественников и попал в базу скандально известного сайта «Миротворец», где вскоре после подтверждения смерти гроссмейстера появилась запись: «Ликвидирован в Москве 05.03.2020».

Ранее украинские коллеги назвали Станислава Богдановича шахматным вундеркиндом и талантливым человеком.