Число заразившихся коронавирусом в России возросло до шести человек

Москва, 6 марта. Шесть новых случаев заражения коронавирусов выявлены в России за минувшие сутки. Новые данные представили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

В штабе уточнили, что все заразившиеся недавно вернулись из Италии. Пять случаев заболевания зафиксированы в Москве, еще один случай — в Нижнем Новгороде. Все вновь выявленные больные госпитализированы и находятся в специальных изолированных инфекционных боксах.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в России достигло десяти.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. За первые два месяца вирус распространился по всему миру. Случаи заболевания были выявлены в девяти десятках стран. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку вируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

В Европе наиболее тяжелое положение сложилось в Италии, где коронавирусом заразились 3 тыс. 858 человек, 148 пациентов погибли.