Кудрявцева удивила поклонников снимком «без фотошопа»

Москва, 6 марта. Российская телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в соцсетях свою фотографию с эффектом линзы «рыбий глаз».

«Короче ладно, решила выложить хоть одну фотографию без фотошопа и фильтров. Как есть. Только нос чутка подгорел, уж извините. 48 лет все-таки, как-никак. Пенсия. Отдыхаю, как могу», — иронично отметила Кудрявцева.

Фанаты высоко оценили чувство юмора телеведущей, осыпав ее комплиментами.

«И вот эту красоту и талант заменили на бездарное блеющее существо? Беспредел», — отмечает pelageyasini, напоминая о недавнем скандале вокруг ежегодной музыкальной премии «МУЗ-ТВ».

«Лерчик, ты огонь», — пишет max_fiber.

«Лера — вы прелесть!!!! Самоирония — это характер», — отмечает eltsovat6.

«Теперь понятно, почему поменяли на Бузову. Лера показала истинное лицо», — иронизирует singlem2004.

«А это точно, нос?» — интересуется zhigarova.ksenia.

«Сметанка поможет», — советует podolyaksanya.

«Карлик нос», — отмечает maratovna.sss.

Чувство юмора Кудрявцевой также оценили Алена Водонаева, Тимур Родригез, Яна Рудковская и другие звезды российского шоу-бизнеса, оставив смайлики под публикацией телеведущей.

Ранее стало известно, что певица Ольга Бузова станет ведущей ежегодной национальной премии «МУЗ-ТВ» вместо Леры Кудрявцевой. При этом Кудрявцева не знала о том, что организаторы премии заменили ее Ольгой Бузовой. Телеведущая призналась, что данную информацию она узнала из СМИ. Позднее Кудрявцева сообщила о своем решении покинуть телеканал «Муз-ТВ», на котором она проработала более 20 лет.