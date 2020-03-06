Соглашение Путина и Эрдогана по Идлибу: победа или?..

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи 5 марта в Москве 2 часа 40 минут обсуждали за закрытыми дверями, что делать с Идлибом и турецкой операцией в Сирии. Решили.

С 00.01 6 марта был введен режим прекращения огня на всем севере Сирии, а трасса М4 и коридор шириной в 6 км от нее превращаются в «безопасную зону», где будет проводиться совместное патрулирование ВС Турции и России.

В турецком сегменте Интернета Эрдогана обвиняют в «сливе» и «предательстве памяти погибших». В сирийском сегменте превозносят дипломатические способности Владимира Путина, уверяя, что такими темпами Асад бы дошел до турецкой границы.

Правых, на самом деле, нет.

На протяжении всего февраля турецкие вооруженные силы последовательно окапывались в окрестностях сирийского Идлиба, один за одним создавая так называемые «наблюдательные пункты» — или «обсервационные посты», как их прозвали в российских соцсетях, — и последовательно наращивая группировку войск в Большом Идлибе.

По сведениям Минобороны России, общая численность турецкого контингента в Идлибе сопоставима с механизированной дивизией (а это, на секундочку, до 15 тысяч человек), а между трассой М4 и кантоном Африн развернуто до 15 «наблюдательных пунктов».

Если бы сирийские войска пошли в наступление дальше, это бы обернулось огромными потерями: как для сирийской армии, так и турок с их «зеленым» пушечным мясом — боевиками «оппозиции». Укрепрайон, созданный между городами Идлиб и Серакиб и ужесточившиеся обстрелы и авиаудары турецкой стороны говорят о том, что на данный момент для Анкары это принципиальный вопрос.

Однако опыт последних лет наглядно доказывает, что любые договоренности по Сирии — это лишь попытка отсрочить неизбежное. Те же сочинские договоренности, с которыми были созданы зоны деэскалации на юге Сирии, в Восточной Гуте, на севере провинции Хомс и в Идлибе. Три зоны были ликвидированы, причем две из них — в ходе военных операций, еще от одной «отгрызли» около 40%.

Нельзя сказать, что это — какое-то решение сирийского конфликта: все-таки война выгодна всем участникам, поэтому активные боевые действия пока замораживаются, но не останавливаются.

Чтобы понять, что Анкара не заинтересована в сохранении статус-кво, достаточно вспомнить попытки размежевания «сирийской оппозиции», которые предпринимали турецкие власти, а также заявления и комментарии, которыми сопровождалось заключение сочинских соглашений. То в СМИ просочится информация о якобы «скором разгоне» «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; ранее — запрещенная в РФ «Джебхат ан-Нусра»1)и внедрении его структур в так называемую «Сирийскую национальную армию», то сирийские источники утверждают, что якобы «Турция отказалась от поддержки «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ), то Эрдоган вновь обвиняет сирийские войска в срыве режима прекращения огня.

К марту 2020 года мы увидели старт операции «Весенний щит» и открытую поддержку Турцией незаконных вооруженных формирований в Идлибе. Если бы это была «Сирийская национальная армия» или условно «умеренные джихадисты» из «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» («Национального фронта освобождения»), это еще можно было бы принять за «натягивание совы на глобус». Однако Турция поставляла военную технику узбекским боевикам из группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ), снабжала вооружением «Исламскую партию Туркестана» в долине Аль-Габ и передавала БМП и бронетранспортеры террористам «Хайят Тахрир аш-Шам», не делая различий между джихадистами и «оппозицией».

Разве с таким отношением к принципиальным вопросам соглашений и меморандумов Турция остановится на линии М4? Нет.

Стратегия турок — создание «зоны безопасности» вдоль своих южных рубежей — а сейчас оккупированные в ходе операции «Источник мира» территории фактически отрезаны от зоны, оккупированной в ходе операций «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата», — в районе Кассаба вольготно живут сирийские армяне, в Кобани грозят туркам ружьем злые боевики РПК, а в Камышлы против «султана-батюшки» злоумышляет коварное христианское ополчение, которое хлебом не корми, дай бахнуть по Нусайбину.

Говорить о том, что в Идлибе кто-то победил — в корне не верно. Стороны получили передышку.

Турция укрепит позиции, создаст мощный укрепрайон, обучит новые отряды, проведет ротацию боевиков в Ливии, забрав самых боевых в Идлиб, и придумает что-то еще — просто потому что может и хочет.

Россия заработала очки на ниве «миротворчества», не допустив репутационных потерь после многочисленных ударов турецких БПЛА и артиллерии по сирийским войскам и временной потери позиций в Идлибе.

Сирия заявила об освобождении трассы М5 ценой нескольких сотен погибших.

И пока все выдохнули.

До следующего поворота колеса сирийской Сансары, которого не может не произойти — просто потому что помимо России и Турции сирийский конфликт представляет интерес для правящих элит на Западе, которые активно льют масло в огонь ближневосточного конфликта.

Aestas non semper durabit: condite nidos (Лето не вечно: вейте гнезда).

1 Организация запрещена на территории РФ.