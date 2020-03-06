Депутат Рады пожаловался на проблемы с этикетом у Зеленского

Киев, 6 марта. Депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского пожимать ему руку в украинском парламенте. По словам Гончаренко, украинский лидер не готов ни к диалогу, ни к критике.

Депутат рассказал, что протянул руку Зеленскому, поскольку так всегда делает «нормальный человек». Гончаренко подчеркнул, что ему «не нравится» президент Украины. При этом парламентарий с уважением относится к выбору миллионов жителей страны.

«К сожалению, у него, наверное, есть проблемы с этикетом, и он мне руку не пожал — это его дело. А дальше он мне действительно сказал не переходить на личности, на что я ему сказал, что на личности никто не переходил и не надо врать», — отметил депутат.

Гончаренко сообщил, что на этом их с Зеленским беседа завершилась. Депутат подчеркнул, что в украинском кабмине есть много порядочных людей, однако президент вручную управляет парламентом и правительством, не имея стратегического видения развития государства.

«Знаете, у нас тут коронавирус, а у него такой «коронавирус» на голове вырос, что он не замечает и не понимает, как много вещей он на самом деле не знает», — заявил Гончаренко в комментарии для издания Obozrevatel.

Напомним, на одном из последних заседаний Верховной рады депутат оппозиционной партии выступил с жесткой критикой президента Украины. Гончаренко обвинил Зеленского в кумовстве, лжи и завышении зарплат министров, передает телеканал «360». После заседания украинский лидер подошел к депутату и отказался пожимать протянутую ему руку. Зеленский призвал Гончаренко «не переходить на личности», пишет KP.RU.