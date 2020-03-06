Водонаева обнародовала результаты лингвистической экспертизы своего поста о «быдле»

Москва, 6 марта. Блогер и телеведущая Алена Водонаева обнародовала результаты лингвистической экспертизы публикации об абортах, в котором упоминалось слово «быдло» в отношении людей, которые заводят детей ради материнского капитала.

В выводах экспертизы сообщается, что в исследованном тексте нет признаков пропаганды исключительности, превосходства, неполноценности человека по признаку пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо группе. Кроме того, в документе отмечается, что в посте Водонаевой отсутствуют признаки уничижения человеческого достоинства и возбуждения вражды по тем же признакам.

Лингвистическую экспертизу провел доктор филологических наук, профессор кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Михаил Осадчий, отметила «Газета.ру».

«Судьи и сотрудники правоохранительных органов с максимальным уважением относятся к экспертизам и специалистам отсюда», — написала 37-летняя блогер.

В начале года Водонаева оказалась в центре внимания из-за постов о маткапитале, абортах и материнстве, напомнил НСН. Скандальные публикации вызвали общественный резонанс — на записи блогера пожаловались в правоохранительные органы. Полиция начала проверку по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.