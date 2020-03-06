Эксперты рассказали, чем опасны гифки в WhatsApp

Вашингтон, 6 марта. Эксперты портала futurezone.de обнаружили уязвимость в мессенджере WhatsApp, которую могут использовать злоумышленники.

Хакеры взламывают устройства при помощи безобидных на вид GIF-файлов. Мошенники модифицируют гифки и отправляют их жертве.

Уязвимость gif Hack позволяет выполнять произвольный программный код на атакуемом устройстве, поэтому относится к чрезвычайно опасным. Это грозит утечкой конфиденциальных данных, пишет издание Planet Today.

В Facebook заверили, что ошибку нашли и исправили в последних версиях мессенджера. Однако некоторые пользователи до сих пор пользуются устаревшими версиями программы.

По словам специалиста по IT Сергея Корогода, с помощью модифицированных гифок хакеры даже могут получить удаленный доступ к смартфону и совершать все операции.

Ранее хакер Джейк Дэвис заявил, что с помощью мессенджера WhatsApp компания Facebook собирает данные о пользователях. Эта информация может быть передана американским спецслужбам.