Марченко: «В Триполи напуганы результатами социсследований Максима Шугалея». ФАН-ТВ

Бессрочные пикеты у здания посольства Ливии продолжаются почти месяц. Ежедневно в любую погоду россияне выходят с плакатами в поддержку «узников знаний». Так они называют Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана, незаконно заключенных в ливийскую тюрьму.

«Социология, а Максим занимался именно социологией, не может являться преступлением. И те, кто боится в Триполи, в Ливии результатов его работы, именно результатов проведенной им социологии и рейтингов, — эти люди показывают свой страх и свою слабость», — убежден депутат Госдумы Евгений Марченко.

Евгений Марченко также призвал всех граждан России объединиться внутри страны и поставить вопрос об освобождении наших соотечественников перед правительством национального согласия.

«Мы, Россия, являясь очень мощным, сильным, достойным уважения, государством, должны активно принимать участие в судьбе наших граждан», — заявляет Галина Манукян, пишущая под псевдонимом Маргарита Ардо.

Напомним, Максим Шугалей и Самер Суэйфан были арестованы в Триполи в мае 2019 года. Они занимались социологическими исследованиями, согласованными с ливийской властью. В мае 2019 года они были захвачены бойцами группировки RADA, которая формально входит в состав МВД ПНС, которое легализует деятельность боевиков.