Мэру Подольска не удалось засудить активистку, назвавшую его «жирным»

Подольск, 6 марта. Мэр Подольска Николай Пестов подал в суд на жительницу города, которая назвала его «жирным». Оказалось, что нелестно о градоначальнике высказалась муниципальный депутат от КПРФ Евгения Егорова.

Слова Егоровой о своем телосложении чиновник увидел в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичный Подольск». В комментариях она обсуждала информационный сюжет о том, как городская администрация нарушает права граждан, вынужденных жить в аварийном жилье.

В бурной интернет-дискуссии недовольная представительница КПРФ не забыла упомянуть лишние килограммы губернатора, заявив, что «его тушу жирную проще в окно выкинуть», и выразилась, что «к жирному фиг зайдешь».

Градоначальник счел, что эти высказывания унижают его честь и достоинство, и руководствуясь статьей 5.61 КоАП, написал заявление в прокуратуру.

Несмотря на то, что суд увидел в словах активистки грубость и оскорбление, а также принижение общественного статуса Пестова, дело в отношении женщины развития не получило.

Мировой судья судебного участка №188 Подольского судебного района Московской области нашла в заявлении много опечаток и постановила вернуть его Пестову. Пока документ переходил из рук в руки, срок рассмотрения дела истек, и производство закрыли.

Обратная ситуация произошла ранее во Франции. Муниципальные депутаты коммуны Сарсель подали заявление на мэра города в суд, поскольку сочли неравным представление мужчин и женщин среди его советников, передает «Царьград». Градоначальника обвинили в чрезмерной политкорректности, так как в числе советников было на одну женщину больше, чем положено по закону.