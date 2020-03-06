Новый танк Т-90М «Прорыв» покажут на параде Победы в Москве

Москва, 6 марта. Российский основной боевой танк Т-90М «Прорыв» впервые будет продемонстрирован широкой публике на параде Победы в Москве. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, танки Т-90М проедут по Красной площади в Москве 9 мая. Танки пройдут в колонне военной техники. Он также добавил, что в конце января были завершены государственные испытания танка Т-90М. В ближайшее время боевые машины начнут поступать в войска.

Стоит отметить, что танк Т-90М оснащен новейшим боевым башенным модулем и пушкой повышенной точности калибра 125 миллиметров. Кроме того, новая машина оснащена высокоавтоматизированной системой управления огнем «Калина» и дистанционно-управляемым зенитным пулеметом калибром 12,7 миллиметра.

В Т-90М были применены технологии от танка «Армата», благодаря чему «Прорыв» может использовать широкий спектр боеприпасов. Новая машина получила цифровую систему связи и управления, благодаря чему танкисты могут оперативно получать информацию о ситуации на поле боя.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в параде Победы на Красной площади примут участие более 220 единиц вооружения и военной техники. При этом в ходе парада будут впервые представлены 24 новейших образца боевой техники.