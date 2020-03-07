Восьмое марта в России стало «глазом бури» среди волн феминизма

Праздник 8 Марта традиционно воспринимается в России как «женский день» — словно остальные 364 дня в году какие-то иные. Мало кто помнит изначальный смысл этого торжества, связанного с борьбой представительниц слабого пола за равные права и за то, чтобы их самих… перестали считать слабыми.

Значит ли это, что праздник солидарности всех женщин планеты в их нелегкой борьбе давно устарел? Что эмансипация обеспечена во всем мире, включая нашу страну?

Или все же «мужские дни», окружающие в календаре эту красную дату, до сих пор символизируют ущемленные права доброй половины человечества — и за них прямо сегодня идет сражение невиданной силы, в том числе под флагом самых радикальных форм феминизма? И что борьба эта, притихшая было в России, вскоре вспыхнет с новой силой — как только до нас докатятся ее волны с «передового Запада»?

Федеральное агентство новостей решило разобраться в этих нелегких вопросах.

Первая волна еще не обогнула мир

Согласно современному восприятию процесса борьбы женщин за свои права, сегодня мир живет во времена уже третьей волны феминизма.

Первая волна стартовала еще в середине XIX века и прошла под лозунгами предоставления женщинам равных избирательных прав, равноправия женщин в правах собственности, браке, свободном выборе профессии и получении полноценного образования.

Сейчас трудно себе представить, но еще в середине XIX века даже в самых передовых западных странах женщина, особенно замужняя, была практически лишена социальных, имущественных и экономических прав. Определялось это тем, что еще в Средневековье в Европе сложился так называемый «принцип покровительства», согласно которому с момента выхода замуж женщина теряла гражданскую правоспособность и попадала в полную зависимость от мужа. Учитывая, что молодых девушек выдавали замуж, как правило, сразу по достижению совершеннолетия и того раньше, реальными имущественными и экономическими правами в западных странах обладали только «счастливые» вдовы.

Принцип покровительства распространялся не только на имущественные отношения супругов. Без разрешения мужа жена не могла выступать в суде, получать образование, работать, жить раздельно и даже содержать собственных детей! Этот юридический принцип оказался настолько живуч, что только на его полную отмену потребовалось более ста лет. Так, право работать без согласия мужа женщины в просвещенной Франции получили только… в 1965 году!

Больным вопросом был фактический запрет на специальность, подчас принимавший какие-то дикие формы. К примеру, первые женщины в зал Лондонской фондовой биржи были допущены только в 1973 году. Казалось бы, брокер — это не шпалоукладчик, однако факт остается фактом.

Одновременно с отстаиванием экономических, социальных и имущественных прав развернулась борьба и за политические права женщин. Эта часть феминизма первой волны получила наименование суфражизма, а его сторонниц называли суфражистками. Часто с этим течением связывают узкий исторический период конца XIX — начала XX веков, а географически привязывают его к Великобритании, Франции и США, однако масштаб борьбы за равные избирательные права для женщин гораздо шире.

Достаточно сказать, что последней крупной европейской страной, предоставившей равные избирательные права для женщин, стала Португалия — и произошло это лишь в 1974 году. Одним из последних в Европе уравнял в избирательных правах мужчин и женщин Лихтенштейн — случилось это десятилетием позже, в 1984 году. В мусульманском мире все женщины получили равные с мужчинами избирательные права лишь в 2000-е годы, причем последней это сделала в 2011 году Саудовская Аравия.

Впрочем, даже первая волна феминизма до сих пор не успела обойти весь мир. На сегодняшний день участие в выборах для женщин по прежнему запрещено в городе-государстве Ватикан.

Вторая волна феминизма: аборты для сытых

Требования первой волны феминизма довольно прочно вошли в наш культурный код. Архаичный принцип покровительства, как и запрет на избирательное право для женщин, остались в далеком прошлом, по крайней мере в России. Даже приверженцы старины нашли в этом утешение, ведь по сути мир вернулся к новозаветной фразе «…Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью», уйдя от трактовки «Да прилепится жена к мужу», сложившейся в средневековой Европе.

Тем не менее, как показывает практика, во всем мире низовые, элементарные социальные структуры являются одними из самых устойчивых. Оказывается, государство или общество копируют в укрупненном масштабе личностную мораль и семейную модель, укоренившиеся в народе.

Например, на Руси, а затем в России исторически царил патриархат, а семейная модель основывалась на авторитарной отцовской власти. По отцовской линии передавалось наследство, всеми детьми наследовалось отчество и фамилия отца. Экономические блага концентрировались в руках отца семейства, и за ним оставалось последнее слово во многих ключевых вопросах. Молодожены приходили жить в семью мужа, что тоже было признаком патриархата — патрилокальности. Власть отца, как власть царя или вождя, в России почиталась непререкаемой, он обладал практически «божественным» мандатом.

Аналогичные взаимодействия присутствовали и в других традиционных обществах, с поправкой на исторический культурный код. Например, в Западной Европе принцип покровительства возник отнюдь не на пустом месте: в Средневековье женщина-одиночка элементарно не могла прокормить себя. Так что обязательство ее содержания со стороны мужчины было не столько ограничением ее прав, сколько ее тривиальным выживанием.

Поэтому вторая волна феминизма сконцентрировалась именно на таких «низовых» традициях, многие из которых оказались унаследованными совсем уж из седой древности и иной социально-экономической парадигмы.

Лозунгом второй волны феминизма стала максима «Личное — это политическое», который был введен в оборот активисткой феминистского движения Кэрол Ханиш. Суть лозунга проста: невозможно получить свои права «божественным» образом свыше, их можно взять только сознательным действием, возникшим из оформленного желания.

Считается, что феминизм второй волны стал ответом на сытость послевоенного западного общества, которое в начале 1950-х годов «угодило» сразу в несколько всплесков беби-бума и экономического благополучия. В такой ситуации женщины нередко выбирали бесхитростную и весьма удобную стезю домохозяйки. Они часто помещали себя дома в положение добровольной изоляции, сопровождавшейся отчуждением от политики, экономики или активной социальной жизни. Что называется, «Kinder, Küche, Kirche...»

Опять-таки, стоит сказать, что цели второй волны феминизма не реализованы по сей день. В отличие от первой волны, они не могут быть сведены к неким «политическим» достижениям, поскольку являются шагами предельно личностными, которые делает — или не делает — каждая женщина в своей персональной судьбе.

Так или иначе, изменения, на которых настаивала вторая волна феминизма, уже несколько десятилетий эволюционно происходят во всем мире. В частности, именно так прошла последовательная декриминализация института абортов. Идеологи второй волны настаивали на том, что репродуктивное право женщины является ее сознательным волевым актом и не может быть поставлено в зависимость от общественных установок, а также социальных, экономических или религиозных ограничений.

Кстати, первой страной в процессе легализации абортов стала Советская Россия: у нас прерывание беременности по желанию женщины было разрешено еще в 1920 году. США и страны Западной Европы провели аналогичные реформы гораздо позже — в 1960–1970-е годы, а в католических европейских странах этот процесс затянулся вплоть до середины 2010-х годов. Последней крупной европейской страной, разрешившей аборты, стала Ирландия, сделавшая это в 2018 году.

Тем не менее, даже в таком, не самом сложном вопросе ситуация в мире далека от подведения итогов. В 26 государствах искусственное прерывание беременности не допускается ни при каких обстоятельствах, даже для спасения жизни или здоровья женщины. Удивительно, но в этом списке до сих пор есть три европейские страны — Андорра, Сан-Марино и Мальта.

Третья волна: «обратная дискриминация»

Сегодня, однако, над миром нависает третья волна феминизма. Стоит сказать, что как и на гребне настоящей морской волны, пребывание на вершине очередной волны феминизма не обещает нам спокойного состояния или, тем более, равновесия. Если первая и вторая волны уже практически полностью обогнули мир и об избирательных правах женщин или их праве на аборт будут спорить лишь самые упертые ретрограды, то в случае с требованиями третьей волны феминизма ситуация далеко не столь однозначна.

Третья волна в своих требованиях опирается на две краеугольные идеи. Согласно первой, получившей наименование «политика идентичности», современный мир предельно фрагментирован и разделен. Масса неформальных и слабо структурированных, но имеющих общие признаки и цели социальных групп ведут в нем борьбу за влияние. При этом такие фрактальные идентичности неосознанно погружены в существующую структуру традиций, правил и установок, которые во многом программируют их действия.

Как следствие, из политики идентичности возникает «система привилегий», которая де-факто закрепляет главенствующее положение той или иной группы идентичности в общей структуре общества. Чаще всего речь идет, ожидаемо, о «белых патриархальных мужчинах христианского вероисповедания», хотя от страны к стране вид и содержание главенствующих социальных идентичностей и представляющих их групп может изменяться.

Простой пример: в США темнокожие американцы даже из благополучных семей в 21 раз чаще становятся жертвами полиции, чем их белые ровесники. Исторически и социально белый американец в этом плане «привилегирован» перед черным, несмотря на отсутствие сегодня в Америке дискриминации на законодательном уровне. Стереотипы!

Ожидаемо такая дискриминация присутствует и для женщин. При этом, как и в случае с цветом кожи, «половая привилегия» в глазах феминисток выглядит неустранимой и изначально несправедливой, так как сам по себе пол задается при рождении. Невозможно «научиться быть мужчиной», если ты родился женщиной.

Наиболее наглядно такого рода конфликт был продемонстрирован в нашумевшем в США скандале Геймергейт (англ. GamerGate), который разразился летом 2014 года. Начавшись с обсуждения стандартов журналистики в мире компьютерных игр, скандал быстро перешел на тему неприязни к женщинам и предрассудков по отношению к прекрасному полу в современной компьютерной игровой культуре.

В отличие от комичных скандалов со спортсменами-трансгендерами, которые, объявив себя «женщинами», успешно побеждают биологических женщин, например, в метании ядра, Геймергейт сосредоточился на действительно интересной сфере. В игровом мире реальные половые отличия максимально нивелированы: виртуальность позволяет пользователям быть мужчинами, женщинами, эльфами, гоблинами или разумной слизью с Альфы Центавра — вне зависимости от их реального биологического пола. Тем не менее, обсуждение попавшей в центр скандала игры Depression Quest, которая рассказывала о попытке вывода из депрессии игрового персонажа, очень быстро скатилось к обсуждению персоны ее автора — разработчика игр Зои Куинн.

Как вы уже догадались Зои — девушка. Неоднозначная игра, которая, по словам самой Зои, была основана на ее собственной истории борьбы с клинической депрессией, вскоре была позабыта — все игровое сообщество сконцентрировалось на травле Куинн. Личные данные Зои были опубликованы в открытом доступе, ее блог на Tumblr был взломан, а сама она получила множество угроз, в том числе убийства и изнасилования. По ее словам, из-за этих угроз ей пришлось сменить место жительства и переехать из США в Канаду.

История Зои привлекла внимание огромного числа людей за пределами игрового мира — и уже через каких-то полгода она получила два лагеря: противников и сторонников.

В первый входили праворадикально настроенные игроки, выражавшие свою резко отрицательную позицию в отношении феминизма, ЛГБТ и иных форм политкорректности. Эта группа начала оставлять комментарии оскорбительного характера, с призывами к физической расправе над определенными группами людей.

В защиту же Зои выступили известные деятели третьей волны феминизма, которые усмотрели в ее судьбе наглядный пример политики идентичностей и системы привилегий. В итоге в США вплоть до настоящего времени не утихают споры вокруг «положения женщин в игровой индустрии», хотя в целом уже понятно, что феминизм смог одержать тут тактическую победу.

Конечно, все это может выглядеть не только нелепым, но и весьма угрожающим. Многие усматривают опасность в таких современных формах политкорректного равноправия, как общие туалеты для мужчин и женщин в общественных местах или, скажем, непременная квота на представителей разнообразных меньшинств, воцарившаяся в голливудских фильмах. Часто это принимает совсем уж отвратительные формы «обратной дискриминации», как, например, требование к мужчинам носить бюстгальтер (пока что, к счастью, не реализованное) или пользоваться туалетом сидя. А то и вовсе «охота на ведьм», регулярно устраиваемая в СМИ и пабликах существами неопределенного пола против «цисгендеров».

И все же, пожалуй, мир, озабоченный тем, равные ли права дают женским и мужским игровым персонажам, выглядит чуть гуманнее, цивилизованнее и безопаснее, нежели реальность, в которой женщина не могла получить развод, даже если муж избивал ее каждый день.

Таким образом, борьба за права женщин действительно не прекращается: третья волна феминизма идет по планете и уже не раз окатывала брызгами Россию. Разве что на праздник 8 Марта ее кипучая энергия несколько спадает — как раз для того, чтобы попав в этот «глаз бури», мужчины успевали вручить женщинам цветы.