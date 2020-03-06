Сирия, 6 марта. Взрыв в Ракке убил двух протурецких боевиков. В Алеппо «Лива Султан Сулейман» похитила трех гражданских с целью получения выкупа.Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в освобожденных районах в Идлибе провели работы по разминированию, обезвредив около тридцати взрывных устройств.

ВС Турции и союзные силы: потеряли одного военнослужащего и боевика при взрыве на блокпосте на севере Ракки, направили конвой на юг Идлиба у городу Серакиб.

«Лива Султан Сулейман»: на севере Алеппо похитила трех человек с целью получения выкупа от их семей.

«Демократические силы Сирии» (SDF): подозреваются в минировании автомобиля в Ракке.

Провинция Алеппо

По данным портала ANF News, в кантоне Африн протурецкие боевики из состава «Лива Султан Сулейман» похитили трех мирных жителей из деревни Мобата. По данным источника, имена похищенных: Хезен Эбдо, Семир Фаек и Манан Эбдо. Все трое были вывезены из города в неизвестном направлении. В начале февраля члены группировки вымогали деньги у гражданских лиц, подвергая их пыткам, если они или члены их семей не были в состоянии заплатить. Некоторых они сбрасывали в колодцы. 75-летний житель деревни рассказал корреспонденту портала, что протурецкие боевики ворвались в его дом и избили его, когда он не смог выплатить им три тысячи долларов.

Центр по примирению враждующих сторон направил в поселок Дейр-Джамаль конвой в сопровождении российских военнослужащих. Жители поселка получили груз гуманитарной помощи в размере 350 индивидуальных продовольственных наборов с продуктами первой необходимости: мукой, питьевой бутилированной водой, рисом, сахаром и чаем. Общий вес доставленного в поселок груза составил около 1,4 тонны.

Провинция Идлиб

Конвой российских и турецких военных был замечен на трассе М5 у города Серакиб на юге провинции, как сообщает новостной портал Step News. Официального подтверждения патрулирования по данному маршруту со стороны ведомств пока не поступало. Военно-аналитический Telegram-канал (rubar) передал, что наиболее вероятно, что российские военнослужащие сопроводили конвой турецкой армии к наблюдательным пунктам на юге провинции из соображений безопасности и чтобы исключить провокации со стороны боевиков. Напомним, 5 марта в ходе переговоров президентов России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве, страны достигли соглашения о прекращении огня в Идлибской зоне деэскалации и о начале совместных патрулирований с 15 марта.

Российская сторона представительства Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) зафиксировала за минувшие сутки 35 нарушений режима прекращения огня. Двадцать из них пришлись на провинцию Идлиб, 11 на Латакию, 3 и 1 случай отмечены в Алеппо и Хаме. Турецкая часть представительства насчитали только 19 нарушений со стороны боевиков, как говорится в тексте бюллетеня.

Провинция Ракка

Сообщается, что в районе поселка Хамам ат-Туркоман на севере провинции взорвался автомобиль. Как передает агентство Alk Habour, взрыв произошел у КПП «Ахрар аш-Шаркия» (лояльная Анкаре группировка) в районе Дамашлия. Погиб на месте один боевик, тяжело ранен солдат турецкой армии, который также находился на блокпосте. Турецкие военнослужащие подозревают, что за минированием автомобиля стоят курдские боевики из состава «Демократических сил Сирии» (SDF), которые продолжают совершать вылазки с целью проведения диверсий в зоне их контроля на севере Ракки и Хасаки.

Провинция Эль-Кунейтра

Как сообщает РИА Новости со ссылкой брифинг Министерства Обороны РФ, за прошедшие сутки в Сирию вернулось 755 беженцев из Ливана и Иордании. Через пункты «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» из Ливана прибыли 237 человек, среди которых свыше половины граждан - это женщины и дети, из Иордании через пункт «Насиб» в страну вернулись 518 сирийцев. Сотрудники ЦПВС помогают беженцам в ускоренном порядке восстановить утраченные документы, установить прежнее место жительства и вернуться домой, если населенный пункт не находится в оккупации террористов. Бригада медиков дежурит у пункта приема на случай, если кому-то из беженцев потребуется срочная медицинская помощь. Также инженерные подразделения вооруженных сил Сирии разминировали 2 гектара территорий, освобожденных от боевиков, уничтожив 30 взрывоопасных предметов. В настоящее время правительство Сирии нацелено на восстановление жилищного фонда, пострадавшего в бывших зонах боевых действий и возвращении страны к мирной жизни.