Итальянцам порекомендовали не ездить в Россию из-за коронавируса

Москва, 6 марта. Посольство Италии в РФ призвало своих граждан воздержаться от поездки в Россию из-за ужесточения мер в связи с коронавирусом.

Как сообщается на странице дипмиссии в Facebook, при наличии даже легких симптомов простуды, кашля не стоит ехать в Россию. Это связано с введенным в Москве режимом повышенной готовности на фоне угрозы распространения вируса COVID-19.

Все граждане, которые посещали страны, где зафиксировали случаи коронавируса, должны сообщать о своем возвращении. Прибывшие из Китая, Ирана, Южной Кореи, Италии, Германии и других стран должны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней.

В посольстве Италии отметили, что в связи с такими обстоятельствами туристы должны решить, стоит ли ехать в Россию, когда речь идет о 14-дневном карантине.

По последним данным, жертвами вируса, впервые появившегося в Китае, стали 3 387 человек, инфицированы почти 100 тысяч человек.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что дипломаты во всех странах мира отслеживают ситуацию с коронавирусом и находятся на связи с инфицированными россиянами.