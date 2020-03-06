Экономисты рассказали, есть ли у валюты шанс вернуться на уровень 63 рубля за доллар

Несмотря на общую панику на мировом рынке, никаких резких скачков рубля не происходит — российская валюта логично движется в своем коридоре. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Снижение рубля

На открытии торгов российская валюта снизилась по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара вырос на 7 копеек — до 67,69 рубля. Курс евро увеличился на 10 копеек и составил 76,00 рубля.

Ранее вспышка коронавируса вызвала падение спроса на нефть в КНР. По данным директора Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Вячеслава Кулагина, спрос на нефть в Китае упал примерно на 20%.

«Никаких резких скачков»

Как отметил создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS Егор Клопенко, пока рубль движется очень логично и точно в своем коридоре. И, несмотря на общую панику на мировом рынке, никаких резких скачков рубля не происходит.

«Он выглядит очень технично и устойчиво. Поэтому очевидно, что подорожание нефти, например, на очередном решении ОПЕК очень быстро приведет к восстановлению рубля в прежних границах. Стабильность рубля внушает оптимизм и пока показывает, что у него получается очень технично и без особых потерь проходить период внешней экономической нестабильности», — заключил Егор Клопенко.

Коридор 63 рубля за доллар

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, курс отечественной валюты снижается на фоне дешевеющей нефти, бегства инвесторов из рисковых активов и роста негативных тенденций для мировой экономики из-за эпидемии коронавируса в Европе, Азии, США и Африке. Стоимость нефти снижается из-за неопределенности: пока не известно, примет ОПЕК+ решение о сокращении добычи или нет.

«Пока Россия и Казахстан взяли тайм-аут на обсуждение новых условий. Усиление ожидания негативных последствий для всей мировой экономики из-за коронавируса заставляет инвесторов уходить из вложений в ОФЗ и перекладываться в защитные активы (американские гособлигации и золото). Однако отечественная валюта имеет шансы вернуться в коридор 63-64 рубля за доллар. Сегодня пройдет встреча министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана», — добавил Артем Деев.

По мнению экономиста, если в результате сторонам удастся договориться об условиях сокращения добычи нефти не только на второй квартал этого года, а до конца 2020 года (это новое предложение Саудовской Аравии), это может поддержать нефтяные котировки на уровне 53-57 долларов за баррель. Это, в свою очередь, скажется на курсе отечественной валюты: рубль может укрепиться до 63-64 рублей за доллар.