Жительница Иваново призналась Путину в любви и подарила свое фото

Иваново, 6 марта. Жительница Иваново во время визита президента РФ Владимира Путина в детскую поликлинику призналась ему в любви и подарила фото на память. В ответ глава государства с улыбкой поблагодарил девушку.

Известно, что Путин развелся со своей женой Людмилой Путиной еще в 2013 году. Некоторые издания называют президента «главным женихом России» и ждут, когда же у главы государства появится первая леди. Такой вопрос ему задали в ходе большой пресс-конференции в декабре прошлого года.

Журналистка воронежского издания спросила, есть ли у президента время на что-то помимо государственной деятельности, намекая на личную жизнь. Путин заявил, что у него все в порядке, и попросил не беспокоиться. В ответ на вопрос о том, не планирует ли он новый брак, президент заявил, что ему «сначала надо бывшую жену замуж выдать, а потом уже о себе думать».

Напомним, брак Владимира и Людмилы Путиных продлился почти 30 лет. У них есть две дочери. Президент признался, что видится и с экс-супругой и дочерьми, но не так часто как хотелось бы.

Сама Людмила Путина ранее заявила, что решение развестись они приняли вместе.