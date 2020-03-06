Чубаров назвал «ударом в спину» заявление нового премьера Украины о поставках воды в Крым

Киев, 6 марта. Председатель «Меджлиса1 крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефат Чубаров отреагировал на заявление нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о поставках воды в Крым. На своей странице в Facebook Чубаров назвал высказывание украинского премьера «подлым ударом в спину».

«Скандальное заявление новоизбранного премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подачи воды по Северо-Крымскому каналу <…> стало подлым ударом в спину тем, кто не смирился с оккупацией Крыма и остаются верными украинскому государству», — подчеркнул председатель «Меджлиса».

По словам Чубарова, возобновление поставок воды в Крым выгодно России. Он назвал заявление Шмыгаля еще одним примером противоречивых и «капитулянтских» высказываний украинских политиков по поводу Крыма. Чубаров призвал премьер-министра Украины и членов Рады наладить постоянные консультации с «Меджлисом» по поводу полуострова.

Ранее в эфире канала «1+1» Шмыгаль заявил, что Киев не должен был перекрывать поставки воды в Крым, поскольку на полуострове проживают украинцы, передает «Утро.ру». По словам украинского премьера, неподача воды в Крым может привести к гуманитарной катастрофе. Шмыгаль подчеркнул, что речь идет о поставках воды именно для нужд простых жителей полуострова, пишет Infox.ru.

После этого украинский премьер попытался оправдаться за свое высказывание. На странице в Facebook Шмыгаль написал, что его не дослушали, а озвученный им тезис «потерялся в гуле студии», передает ForPost. Премьер-министр отметил, что Киев хотел бы подавать воду украинцам, проживающим в Крыму, но не может этого сделать, так как полуостров находится в составе другого государства.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году в результате законного референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с РФ выступили более 90% жителей полуострова и Севастополя.

1 Организация запрещена на территории РФ.