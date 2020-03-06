Девушки в футболе — Мария Филисова рассказала о своей карьере. ФАН-ТВ

О том, как детское увлечение стало делом жизни футболистка Мария Филисова рассказала на конференции в Медиагруппе «Патриот». Встречу посвятили 8 марта. Как оказалось, в женский праздник у Марии еще и День рождения.

Впервые в секцию футбола она пришла в шесть лет. Тогда эту игру предпочла занятиям аэробикой. Занималась в детской команде, а в 13 лет стала тренироваться уже со взрослой. Тогда же поехала на свои первые сборы в Болгарию. Занималась как большим, так и мини-футболом, выступала за петербургскую команду «Аврора». Стала чемпионкой Европы. С 2009 года играет за сборную России по мини-футболу, участвует в международных турнирах. Сейчас готовится к четверть финалу чемпионата России, он пройдет в Перми.