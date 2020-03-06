Военные РФ и Турции начали совместное патрулирование в Серакибе

Серакиб, 6 марта. Российские и турецкие военные начали совместное патрулирование в сирийском Серакибе. Об этом сообщают близкие к военным источники в Сирии.

Ранее сообщалось, РФ и Турция должны были начать совместное патрулирование в Идлибской зоне деэскалации вдоль трассы М4 только 15 марта, после создания шестикилометрового коридора безопасности к северу и югу от магистрали. Это решение, среди прочих, было достигнуто в ходе переговоров по Сирии в Москве президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Военная полиция РФ начала патрулирование в Серакибе в воскресенье, 1 марта. Во вторник подразделения россиян приступили к мониторингу ключевых трасс М4 и М5, чтобы обеспечивать безопасность и беспрепятственное перемещение транспорта и мирных жителей.

В настоящее время боестолкновения внутри Серакиба прекратились, с полуночи 6 марта там ступил в силу режим прекращения огня. В городе успешно закрепляются дополнительные правительственные силы Сирии.