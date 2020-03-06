РФ рассчитывает на соблюдение мирного соглашения между США и талибами

Москва, 6 марта. Россия рассчитывает на соблюдение мирного соглашения между США и движением «Талибан»1 (запрещено в РФ), несмотря на обострение ситуации в Афганистане, сказала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы убеждены, что в создавшейся ситуации в Афганистане стремление к подлинному миру должно стать безусловным приоритетом для всех сил. И в том числе я говорю и об общественно-политических силах», — сказала российский дипломат.

В конце февраля представители США и «Талибана» заключили мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

В начале марта американская сторона заявила, что совершила нападение на талибов в Гильменде в целях обороны. При этом в командовании ВС США призвали талибов, по которым ударили американцы, остановить атаки и придерживаться взятых в рамках мирного соглашения обязательств.

1 Организация запрещена на территории РФ.