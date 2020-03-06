Турция вновь нарушила эмбарго ООН, доставив в Ливию крупную партию оружия

Триполи, 6 марта. Турецкая авиация доставила еще один оружейный груз в Ливию, передав его в руки террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Как уточняет в Facebook новостной портал, Турция осуществила поставку воздушным путем сегодняшним утром, 6 марта. В распоряжении радикалов оказались не только оружие и боеприпасы, но и современные технические военные устройства, в том числе радары, логистические оборудование и беспилотные летательные аппараты турецкого производства.

Следует отметить, что ООН, желая не допустить эскалации ливийского кризиса, ввела в 2011 году запрет на поставки оружия. Однако эмбарго регулярно нарушалось Турцией, решившей с помощью боевиков ПНС реализовать свои геополитические амбиции. На международной конференции в Берлине президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не будет вмешиваться во внутренние дела Ливии и подписал соответствующий документ. Вскоре выяснилось, что турецкая сторона не сдержала своих обещаний, продолжив спонсировать террористов ПНС оружием и военной техникой.