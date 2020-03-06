Захарова назвала задержание Красиловой примером охоты США на граждан РФ

Москва, 6 марта. Министерство иностранных дел России направило ноту властям Испании с требованием отказаться от экстрадиции в США гражданки РФ Олеси Красиловой. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«МИД Испании уже получил ноту от российского дипведомства, которая выражала серьезную озабоченность беспрецедентным задержанием и помещением под стражу российской гражданки с призывом к испанским властям отказаться от экстрадиции россиянки в США», — пояснила Захарова.

Дипломат также добавила, что задержание Красиловой в очередной раз подтверждает тот факт, что американские спецслужбы ведут охоту за российскими гражданами по всему миру.

«Ее задержание — это еще один пример охоты на российских граждан, которую США развязали по всему миру. Мы надеемся, что испанские власти займут принципиальную правовую позицию в этом деле», — отметила Захарова.

По ее словам, МИД России предпринимает все необходимые меры для соблюдения прав Красиловой, а также оказывает задержанной максимально возможное содействие. Кроме того, российская сторона потребовала от властей США отозвать запрос на экстрадицию.

Напомним, 21 февраля стало известно, что российская переводчица Олеся Красилова была задержана в аэропорту испанского города Санта-Крус-де-Тенериф по запросу США. В настоящее время россиянка находится под стражей на острове Тенерифе. Американская сторона обвиняет Красилову в «передаче биометрических данных третьим лицам». При этом россиянка была объявлена в международный розыск. В случае экстрадиции в США Красиловой может грозить пожизненный тюремный срок.