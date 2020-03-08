Короткие прикольные SMS-поздравления с 8 Марта: для жены, мамы, бабушки, любимой, подруги

Всем, кто еще только собирается поздравить любимых женщин с 8 Марта, предлагаем несколько беспроигрышных вариантов нежных или шуточных стихотворных поздравлений, которые можно послать по электронной почте, через соцсети или — самый простой способ — при помощи SMS-сообщения.
Это отличный способ порадовать любимую жену, дорогих маму и бабушку, милую подругу, прекрасную возлюбленную. Что, конечно, не отменяет, а лишь изящно дополняет традицию дарить любимым женщинам на 8 Марта цветы и подарки. Главное правило поздравлений на 8 Марта — дать понять женщинам, что каждая их них прекрасна, неповторима и, конечно, любима.
Шуточное поздравление с 8 Марта в стихах для женщин
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Милые, добрые, нежные дамы:
Бабушки, сестры, любимые мамы!
С праздником вас от души поздравляем,
Счастья, здоровья всем сердцем желаем!
Всегда улыбаться, довольными быть,
Себя мы желаем всегда вам любить,
Прекрасных букетов всегда вам, родные,
Вы — наши богини, вы все — золотые!
Вы — солнце и звезды, вы — нежность цветов,
И, чтоб описать вас, не хватит нам слов!
Вы — праздник весенний, вы — светлые дни,
Красавицы, свет и сиянье любви!
Поздравление с 8 Марта маме
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Слов любви искать не надо,
В сердце много их моем.
Мама, милая, родная,
Поздравляю с Женским днем!
Я желаю, чтоб улыбка
На лице твоем была,
Чтоб мамуля на грустила,
Чтоб здоровою была.
Я тебе к 8 Марта
Вновь несу любовь свою!
Мама, лучшая на свете,
Как же я тебя люблю!
Поздравления с 8 Марта для жены
***
Любимая, я с Женским днем
Тебя от сердца поздравляю!
Прекрасная моя жена,
Тебя я просто обожаю!
На свете нет тебя родней,
На свете нет тебя дороже,
Спасибо, говорю тебе,
За каждый день, что вместе прожит!
Желаю быть тебе всегда
Веселой, радостной, красивой!
Чтоб расцветала с каждым днем
И становилась все счастливей!
***
Моя женушка прекрасна:
Не ругается напрасно,
Вкусный мне обед согреет,
Мужа холит и лелеет.
В Женский день тебе желаю
Горы счастья, дорогая!
Лучше всех живется мне
При такой, как ты, жене!
Поздравление с 8 Марта бабушке
***
Сегодня ярче солнце светит!
8 Марта — Женский день.
Бабулю поздравляю с этим,
Пускай уйдет любая тень!
Тебе, бабуля, долгих лет!
Здорова будь, моя родная.
Тебя на свете лучше нет.
Лишь светлых дней, добра без края!
Поздравление с 8 Марта для любимой
***
Любимая, родная,
Сегодня праздник твой!
Тебя я поздравляю,
Я счастлив быть с тобой!
Чтоб греть твои ладони
Дыханием своим,
Готов всегда я бросить
Весь мир к ногам твоим!
Весна пусть будет в сердце,
И солнечно вокруг,
Не забывай, что рядом
Надежный верный друг!
Поздравление с 8 Марта подруге
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За дружбу, доброту, терпенье
Тебе спасибо говорю.
На свете лучше нет подруги.
Ох, как же я тебя люблю!
Пусть этот день 8 Марта
Наполнит радостью тебя.
Пусть будет все, как ты захочешь,
И сбудется твоя мечта!
Судьба пусть счастьем озаряет,
В душе пускай царит покой,
В глазах веселый блеск сияет,
Любовь пребудет пусть с тобой!
Прикольные поздравления с 8 Марта
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Королевой быть по жизни,
Исполнялись чтоб капризы,
Кушать тортик, не толстея,
Наряжаться, не робея!
Кошелек чтоб не худел,
Кавалер твой чтоб балдел,
Как ценитель красоты
Исполнял твои мечты!
Пусть 8 Марта будет
Каждый день и навсегда,
Баловать себя почаще
Не стесняйся никогда!
***
Поздравляю с 8 Марта!
Пусть весна скорей с азартом
Душу радостью наполнит,
Все желания исполнит!
От печалей пусть избавит,
И удачу предоставит,
Много денег без хлопот
В кошелек пусть принесет!
***
С днем 8 Марта,
Женщины и девушки!
Поздравляем также
Бабушек и девочек!
Самые красивые,
Добрые, любимые,
Нежные и кроткие,
Милые красотки!
Дороже вас на свете нет!
Здоровья вам, счастливых лет!
Желаем радости, везенья,
И солнечного настроения!
Об истории праздника 8 Марта читайте в материале Федерального агентства новостей.