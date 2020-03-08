Короткие прикольные SMS-поздравления с 8 Марта: для жены, мамы, бабушки, любимой, подруги

Всем, кто еще только собирается поздравить любимых женщин с 8 Марта, предлагаем несколько беспроигрышных вариантов нежных или шуточных стихотворных поздравлений, которые можно послать по электронной почте, через соцсети или — самый простой способ — при помощи SMS-сообщения.

Это отличный способ порадовать любимую жену, дорогих маму и бабушку, милую подругу, прекрасную возлюбленную. Что, конечно, не отменяет, а лишь изящно дополняет традицию дарить любимым женщинам на 8 Марта цветы и подарки. Главное правило поздравлений на 8 Марта — дать понять женщинам, что каждая их них прекрасна, неповторима и, конечно, любима.

Шуточное поздравление с 8 Марта в стихах для женщин

***

Милые, добрые, нежные дамы:

Бабушки, сестры, любимые мамы!

С праздником вас от души поздравляем,

Счастья, здоровья всем сердцем желаем!

Всегда улыбаться, довольными быть,

Себя мы желаем всегда вам любить,

Прекрасных букетов всегда вам, родные,

Вы — наши богини, вы все — золотые!

Вы — солнце и звезды, вы — нежность цветов,

И, чтоб описать вас, не хватит нам слов!

Вы — праздник весенний, вы — светлые дни,

Красавицы, свет и сиянье любви!

Поздравление с 8 Марта маме

***

Слов любви искать не надо,

В сердце много их моем.

Мама, милая, родная,

Поздравляю с Женским днем!

Я желаю, чтоб улыбка

На лице твоем была,

Чтоб мамуля на грустила,

Чтоб здоровою была.

Я тебе к 8 Марта

Вновь несу любовь свою!

Мама, лучшая на свете,

Как же я тебя люблю!

Поздравления с 8 Марта для жены

***

Любимая, я с Женским днем

Тебя от сердца поздравляю!

Прекрасная моя жена,

Тебя я просто обожаю!

На свете нет тебя родней,

На свете нет тебя дороже,

Спасибо, говорю тебе,

За каждый день, что вместе прожит!

Желаю быть тебе всегда

Веселой, радостной, красивой!

Чтоб расцветала с каждым днем

И становилась все счастливей!

***

Моя женушка прекрасна:

Не ругается напрасно,

Вкусный мне обед согреет,

Мужа холит и лелеет.

В Женский день тебе желаю

Горы счастья, дорогая!

Лучше всех живется мне

При такой, как ты, жене!

Поздравление с 8 Марта бабушке

***

Сегодня ярче солнце светит!

8 Марта — Женский день.

Бабулю поздравляю с этим,

Пускай уйдет любая тень!

Тебе, бабуля, долгих лет!

Здорова будь, моя родная.

Тебя на свете лучше нет.

Лишь светлых дней, добра без края!

Поздравление с 8 Марта для любимой

***

Любимая, родная,

Сегодня праздник твой!

Тебя я поздравляю,

Я счастлив быть с тобой!

Чтоб греть твои ладони

Дыханием своим,

Готов всегда я бросить

Весь мир к ногам твоим!

Весна пусть будет в сердце,

И солнечно вокруг,

Не забывай, что рядом

Надежный верный друг!

Поздравление с 8 Марта подруге

***

За дружбу, доброту, терпенье

Тебе спасибо говорю.

На свете лучше нет подруги.

Ох, как же я тебя люблю!

Пусть этот день 8 Марта

Наполнит радостью тебя.

Пусть будет все, как ты захочешь,

И сбудется твоя мечта!

Судьба пусть счастьем озаряет,

В душе пускай царит покой,

В глазах веселый блеск сияет,

Любовь пребудет пусть с тобой!

Прикольные поздравления с 8 Марта

***

Королевой быть по жизни,

Исполнялись чтоб капризы,

Кушать тортик, не толстея,

Наряжаться, не робея!

Кошелек чтоб не худел,

Кавалер твой чтоб балдел,

Как ценитель красоты

Исполнял твои мечты!

Пусть 8 Марта будет

Каждый день и навсегда,

Баловать себя почаще

Не стесняйся никогда!

***

Поздравляю с 8 Марта!

Пусть весна скорей с азартом

Душу радостью наполнит,

Все желания исполнит!

От печалей пусть избавит,

И удачу предоставит,

Много денег без хлопот

В кошелек пусть принесет!

***

С днем 8 Марта,

Женщины и девушки!

Поздравляем также

Бабушек и девочек!

Самые красивые,

Добрые, любимые,

Нежные и кроткие,

Милые красотки!

Дороже вас на свете нет!

Здоровья вам, счастливых лет!

Желаем радости, везенья,

И солнечного настроения!

Об истории праздника 8 Марта читайте в материале Федерального агентства новостей.