Путин прибыл в Иваново и посетил детскую поликлинику

Иваново, 6 марта. Президент России Владимир Путин прибыл в Ивановскую область. Рабочий визит глава государства начал с посещения детской поликлиники, открывшейся в январе этого года после капитального ремонта.

Президент осмотрел процедурный, офтальмологический и терапевтический кабинеты. О работе учреждения ему рассказал главврач поликлиники Александр Кукушкин. По его данным, в поликлинике обслуживается почти 11,5 тысячи детей, также к ней прикреплены 70 образовательных учреждений.

Кукушкин уточнил, что записаться на прием можно как через контакт-центр, так и через сайт госуслуг. В поликлинике разделены потоки здоровых и больных пациентов. Для детей с ограниченными возможностями созданы все необходимые условия. Помимо этого, в учреждении работает медицинская информационная система с оснащением всех рабочих мест врачей и медестер.

После посещения поликлиники Путин отправится на ивановский парашютный завод «Полет», где проведет встречу с представителями общественности.

Завод «Полет» производит более 90% всех парашютов ВВС России. Предприятие выпускает и спортивные парашюты, и парашютную технику двойного назначения. Сотрудники предприятия занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками. Продукция «Полета» экспортируется в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан и Казахстан.