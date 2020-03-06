Пьяного Ефремова не пустили на борт самолета AirBaltic в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 марта. Известный российский артист Михаил Ефремов не смог улететь из Петербурга, потому что был сильно пьян, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 6 марта в петербургском аэропорту «Пулково». Ефремов планировал лететь самолетом авиакомпании AirBaltic.

Однако сотрудники перевозчика не позволили артисту подняться на борт и вызвали полицию. Правоохранители оформили протокол и отвели Ефремова в медицинский пункт аэропорта.

Актер отказался от госпитализации и попросил отпустить его вместе с другом. Какой-то знакомый забрал пьяного артиста домой.

По словам очевидцев, артист был настолько пьян, что плохо держался на ногах. Вероятно, сейчас Ефремов отсыпается после ночных гуляний.

Коллеги 56-летнего актера считают, что у него есть проблемы с алкоголем. О серьезных проблемах со здоровьем Ефремов рассказывал сам.

Актер признался, что как-то на даче упал и повредил ребро. При этом он уверял, что в момент инцидента был абсолютно трезв. По словам актера театра «Современник», в СМИ его представляют таким, каким он на самом деле не является.

Ефремов по-прежнему активно снимается в кино. Последние из его работ — роль Василия в фантастическом фильме «Вратарь Галактики» и роль царя в снятом по мотивам народных сказок фильме «Конек-горбунок».