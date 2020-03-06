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Пьяного Ефремова не пустили на борт самолета AirBaltic в Петербурге

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Пьяного Ефремова не пустили на борт самолета AirBaltic в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 марта. Известный российский артист Михаил Ефремов не смог улететь из Петербурга, потому что был сильно пьян, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 6 марта в петербургском аэропорту «Пулково». Ефремов планировал лететь самолетом авиакомпании AirBaltic.

Однако сотрудники перевозчика не позволили артисту подняться на борт и вызвали полицию. Правоохранители оформили протокол и отвели Ефремова в медицинский пункт аэропорта.

Актер отказался от госпитализации и попросил отпустить его вместе с другом. Какой-то знакомый забрал пьяного артиста домой.

По словам очевидцев, артист был настолько пьян, что плохо держался на ногах. Вероятно, сейчас Ефремов отсыпается после ночных гуляний.

Пьяного Ефремова не пустили на борт самолета AirBaltic в Петербурге

Коллеги 56-летнего актера считают, что у него есть проблемы с алкоголем. О серьезных проблемах со здоровьем Ефремов рассказывал сам.

Актер признался, что как-то на даче упал и повредил ребро. При этом он уверял, что в момент инцидента был абсолютно трезв. По словам актера театра «Современник», в СМИ его представляют таким, каким он на самом деле не является.

Ефремов по-прежнему активно снимается в кино. Последние из его работ — роль Василия в фантастическом фильме «Вратарь Галактики» и роль царя в снятом по мотивам народных сказок фильме «Конек-горбунок».

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