Захарова пожелала страдающим от военных конфликтов женщинам сил и терпения

Москва, 6 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в преддверии 8 Марта напомнила о женщинах, страдающих в зоне военных конфликтов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Дипломат считает, что мужчины в погоне за политическими амбициями забывают о том, что самым главным приоритетом является мирная жизнь и безопасность простых людей. По ее словам, в мире есть миллионы женщин, детей, гражданского населения, которые не знают не только того, что такое права человека, но и что такое нормальная жизнь.