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Захарова пожелала страдающим от военных конфликтов женщинам сил и терпения

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Захарова пожелала страдающим от военных конфликтов женщинам сил и терпенияМосква, 6 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в преддверии 8 Марта напомнила о женщинах, страдающих в зоне военных конфликтов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Дипломат считает, что мужчины в погоне за политическими амбициями забывают о том, что самым главным приоритетом является мирная жизнь и безопасность простых людей. По ее словам,  в мире есть миллионы женщин, детей, гражданского населения, которые не знают не только того, что такое права человека, но и что такое нормальная жизнь.

«Миллионам женщинам, которые страдают от конфликтов, желаю сил и терпения», — добавила она.

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